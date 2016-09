España ha conquistado en Río 17 medallas, siete de oro, cuatro de plata y seis de bronce, igualando a Londres y la más baja desde Sidney 2000 en los que conseguimos 11. ¡La vela!, ¡ay, la vela! No vamos a entrar en la calidad de nuestros deportistas, porque para mí esta fuera de toda duda de que han ido los mejores que teníamos en esos momentos. Puede que haya influido en este medio fracaso-medio éxito todos los follones federativos que han habido durante este último año, pero está claro que doña Julia no ha tenido nada que ver en el medio fracaso y sí mucho en el medio éxito. Ella ha tenido los relaños suficientes, a pesar de las patochadas del equipo técnico, de dar un golpe sobre la mesa y renovar el equipo. Don Gerardo, que conquistó dos medallas en Pekín y dos en Londres, sembró lo que comenzó a regar don José Ángel... el declive de la vela olímpica española.

Es increíble que en España sigamos manejándonos con gente sin ninguna profesionalidad y sin ningún peso específico en el deporte fuera de nuestras fronteras José Luis Suevos

Estos dos expresidentes de la Federación Española se han estado beneficiando del dinero de todos los federados cobrando unos emolumentos desorbitados, que fueron aprobados por la Asamblea, no olvidemos eso. También han estado amparados por los Secretarios de Estado para el Deporte de Zapatero y de Rajoy, y como no, por el señor Alejandro Blanco, presidente del COE que en los dos mandatos que lleva consecutivos no ha hecho nada para el deporte español y mucho menos para la vela. Eso sí, él sigue con un sueldo más grande que el del presidente del gobierno y haciéndose fotos con nuestros deportistas. A eso se le llama en mi Gijón natal tener una cara muy dura.

Es increíble que en España sigamos manejándonos con gente así, sin ninguna profesionalidad y sin ningún peso específico en el deporte fuera de nuestras fronteras. Ahora habrán nuevas elecciones a COE y a la Federación, y espero que los presidentes de federaciones no se sigan vendiendo a las promesas de Blanco, así como también espero que la vela española sea coherente y vote con la cabeza, si es que se presentan más de un candidato. De momento doña Julia dijo que se presentaba y este verano Jesús Turró también lo ha hecho... solo nos falta por confirmar esa amenaza de presentar candidatura de Gerardo Seeliger, que imagínense ustedes a quien lleva detrás para manejar, por fin, la vela desde el principio al final.

Por último, felicitar a Marina Alabau, a Támara Echegoyen y a Berta Betanzos por haber luchado con esa bravura. Gracias a las tres y espero volver a disfrutar con vosotras en los Juegos de Tokio, eso sí, con un presidente/a como dios manda en la poltrona.