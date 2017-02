En marzo habrá elecciones que decidirán quién será el nuevo presidente de la Federación Española de Vela, cargo al que postulan Julia Casanueva y Jesús Turró, ambos con experiencia y ambos conociendo lo que le falta y lo que le sobra a la Federación.

Desde hace muchos años, demasiados quizás, cuando se hablaba de elecciones a la RFEV era lo mismo que hablar de chapuzas, engaños y falta total de transparencia, donde un numeroso grupo de allegados se auto denominaban técnicos para ocultar sus malas intenciones y su juego sucio a favor del candidato o del presidente que quería la reelección.

Un auténtico y soberano horror de los que fueron sus auténticos y grandes valedores los presidentes Pombo y Rodríguez, grandes «mequetrefes» hoy, al menos a primera vista, alejados ya del día a día de la vela española.

Para estas elecciones, al proceso electoral se le ha dotado de cierta transparencia para evitar en todo lo posible que se vuelvan a repetir las horrorosas experiencias que tras la victoria inesperada de Pombo se han venido produciendo cada 4 años. Esperemos que al menos estas sirvan para dar «luz y taquígrafos» a estas lecciones.

Como en este país es imposible que personas que han sido tristes protagonistas de los escándalos pasados, o bien caiga sobre ellos el peso de la ley ya sea penal o civil para que sus condenas les impidan estar presentes y de nuevo como protagonistas en procesos electorales como el que no tocara vivir el mes que viene. Algunos de ellos vuelven a la palestra y como no saben hacer otra cosa me imagino que a jugar como solo ellos saben hacerlo o sea suciamente.

Yo espero y deseo que esta vez el reglamento electoral nos traiga unas elecciones limpias donde ambas candidaturas ofrezcan a los que tengan derecho al voto unos programas lo suficientemente atractivos y que cada cual elija el que más le guste o convenga.

También me atrevería rogarle a los opinadores de uno y otro bando, que hagan bien su trabajo, que cuando denuncien algo lo hagan aportando pruebas tangentes y efectivas. Ya está bien de tanta demagogia barata como hasta ahora. Y sobre todo a los topos, que los hay, que se quiten la careta y jueguen sus cartas como manda la ley y el sentido común.

Creo sinceramente que tanto Julia Casanueva como Jesús Turró son dos opciones validas, cada uno tiene su programa y como decía anteriormente, cada votante elegirá el que quiera como dictan las leyes que conforman la democracia.

Así que juego limpio para todos, ojalá sea así y no nos tengamos que volver a arrepentir.