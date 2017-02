Desde que Bruno Peyron estableciera en 1993 el récord del Trofeo Jules Verne a bordo del catamarán «Explorer», han pasado casi 25 años. Logró bajarlo, de lo que rezaba el libro «La vuelta al Mundo en 80 Días», a 79 días, 6 horas, 15 minutos y 56 segundos.

Ahora, veinticuatro años después, tras 27 intentos de batirlo y con 18 de ellos fallidos, Francís Joyon lo deja en 40 días, 23 horas, 30 minutos y 30 segundos, con el trimarán «IDEC Sport», como dice Alex Pella, «una burrada».

Esta vela oceánica inventada por los franceses y apoyada por los británicos es una filosofía, que en muy pocos casos se puede aprender. Hay que nacer con ella, pero no solo el deportista sino también el patrocinador. Si no hay un mecenas que crea en estos proyectos, no hay nada que hacer. Hasta ahora en España, los grandes proyectos siempre han salido por «decreto real». No conozco ninguno de ellos que hayan sido apoyados por un empresario que creyera en sacarle rendimiento a su apuesta.

Cuando vemos como los periódicos franceses abren su portada con alguna gesta de estas, se nos cae la baba. En España eso es impensable si no es que sea de pago. Lo que han hecho Joyon, Pella y compañía es una gesta muy difícil de realizar. Los seis y su «routier» se han convertido en los regatistas más rápidos del planeta y eso no lo valoramos en la medida que hay que valorarlo.

¿Cuándo y quién volverá a salir al océano a batir el récord del «IDEC Sport»? Ufff, pregunta complicada. Dona Bertarelli, que con su novio lo ha intentado una vez a bordo del «Spindrift» no tiene que estar de muy buen talante, porque para bajar este tiempo haría falta mucho más que un «pepino» de barco. Se tendrían que dar unas condiciones mucho más favorables de las que ha tenido Joyon, y eso creo que es harto difícil encontrárselo por el océano.

La tecnología avanza y ahora se navega con «foils», pero aún la cosa está un poco verde, al menos en los multicascos oceánicos. Veremos como va evolucionando esta nueva tecnología, que ya está instaurada en la vela de «pantano» y que no deja de ser más espectáculo que regata de vela pura y dura.

El caso es que hasta ahora, dos españoles (Joan Vila y Alex Pella) han sido los que han grabado su nombre a fuego en este trofeo del que poco hemos sabido en España hasta 2012, cuando lo lograron los franceses del «Banque Populaire».