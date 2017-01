Joan Ribó, alcalde de Valencia y presidente del Consorcio de la Marina de Valencia, le ha quitado el nombre de Juan Carlos I a la Marina que hizo posible que la Copa América de 2007 fuera la mejor de todos los tiempos.

No sé las razones que le han llevado al PSOE a consentir esta bravuconada del alcalde de Compromís, que lo único que demuestra es el sectarismo que está imprimiendo en España el partido, dicen de centro izquierdas.

Tampoco sé si el señor Ribó conoce la historia, pero me temo que no. ¡Vamos a ver, mameluco! La Copa América, que sin ninguna duda puso en el mapa del mundo a Valencia, se celebró en su ciudad gracias a Juan Carlos I, el por entonces Rey de España y ahora Rey Emérito. Las negociaciones no se las voy a contar porque revelaría un secreto a voces entre la gran familia de la vela española y usted, Joan, no es de esta familia.

«No sé los motivos que le han llevado a quitar el nombre de Juan Carlos I a la Marina, pero estoy seguro que han sido sectarios»

Escuece y mucho, que Valencia haya crecido nacional e internacionalmente bajo los gobiernos regionales de la derecha, pero eso no lo decidió otro que las urnas y por mayoría absoluta no sé durante cuantos años. Usted, sin embargo, gobierna Valencia bajo el yugo del PSOE, del que es tan solo una marioneta. No sé los motivos que le han llevado a quitar el nombre de Juan Carlos I a la Marina, pero estoy seguro que han sido sectarios producto de un odio que alimenta su partido y sus socios de gobierno por toda España desde que el «genio» de Zapatero llegó a la presidencia del Gobierno español tras los atentados, aun no esclarecidos, del 11 M.

No le estoy reprochando su ideología, que puede tener la que usted quiera y ahogarse, si lo desea, en su propia sangre, lo que quiero decirle es que le está quitando el nombre de la Marina al que fuera Jefe del Estado y responsable de la Transición entre la dictadura y la democracia. Si no lo sabe, la Constitución Española en el Título Preliminar, artículo 1, punto 3 dice: «La forma política del Estado español es la Monarquía Parlamentaria».

Que yo sepa seguimos siendo una Monarquía Parlamentaria y aunque hemos cambiado de Rey, Juan Carlos I ha sido Jefe del Estado durante muchos años. ¿Cuántos jefes de estado de su cuerda tienen una calle a su nombre en Valencia? Me parece una pasada de frenada, que una ciudad como Valencia, a la que los Reyes de España siempre han tenido a bien visitar y compartir emociones y sentimientos con los valencianos, sus ciudadanos estén consintiendo que un mameluco que gobierna tras la derrota en las urnas haga de deshaga lo que le venga en gana con nuestro Rey.