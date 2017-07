Hace unos meses escribí en esta columna mi opinión respecto a tres señores que habían vetado la presencia de periodistas en las elecciones de las que salió elegida Julia Casanueva como presidenta. Al poco tiempo recibí una llamada de Carlos Torrado, presidente de la AECIO, gerente del RCN de Torrevieja y asambleísta, en la que me dijo sus razones para ese veto a la prensa. Faltaría más por mi parte si no dejara de reconocer que todas ellas legitimas, pero no asumibles.

Según ha podido contrastar este periódico, cuando Carlos Torrado coge el testigo de Paco Coro, para mí el único y gran protagonista del resurgir del Optimist en España, le entrega una AECIO completamente saneada tanto en gestión como en tesorería, con una liquidez en caja cercana a los 70.000€, lo que dice mucho de que la gestión de Coro. De fuentes cercanas al entorno de la AECIO, sabemos que Torrado tiene intención de dejar la asociación a principios del año próximo, coincidiendo con el estreno de la regata Ciudad del Puerto, en la prestigiosa «Excellence Cup».

«¿Por qué los regatistas de la AECIO tienen que pagar un tanto para poder viajar al Europeo y al Mundial?» Nicolás Terry

Sería importante que antes de presentar su dimisión o renuncia, se presentaran las cuentas de manera clara y transparente y que la cuenta de explotación, especialmente el capítulo de gastos generales, reflejara los mismos con claridad meridiana y se explicara la gestión de la AECIO. Se pusieran encima de la mesa las razones por las que un conocido periodista muy cercano a Torrado viaja a regatas nacionales, a las del mundial y a las del europeo. Igualmente habría que despejar dudas sobre los sueldos, las funciones y el parentesco de las personas que han trabajado en la AECIO.

Solicito esta información para que los aficionados a la vela española sepan cual son las razones para que el campeón de España de Optimist y el resto del equipo que representa a nuestro país tengan que pagar a la AECIO 1.500 euros para acudir al Campeonato de Europa de este año y asumir los costes del desplazamiento desde El Puerto de Santa María a Barcelona porque la expedición sale desde allí, cuando a la cuota de cada niño hay que sumar las ayudas que entrega la FEV y algunos clubes territoriales con economías saneadas,

Esto me parece absolutamente impresentable, así como los que han tenido lugar en eventos pasados, como las cuotas para participar en los Mundiales de Villamoura y de Argentina, a 2.000 y 6.000 «eurazos» por participante, respectivamente.

¿Y dónde está el dinero de la AECIO? Lógicamente en su mandato y gestión este dinero debe haber aumentado. La pregunta nos la hacemos todos, ¿dónde y en que se ha empleado el dinero de la AECIO?, ¿cómo puede acudir un periodista con todos los gastos pagados a una regata y los participantes, auténticos y únicos protagonistas de al misma se tienen que pagar su desplazamiento?