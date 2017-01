La Presidenta de la Gestora de la Real Federación Española de Vela, Julia Casanueva, piensa que la Prensa está en contra de su candidatura a la presidencia de la Federación en las próximas elecciones. La Prensa tiene la obligación de informar de lo que acontece y en este caso lo que está pasando tiene muchas similitudes con lo que hacía el expresidente Gerardo Pombo.

Y digo similitud porque no están las cosas claras. Hace un mes, en mi anterior artículo de "Virando por estribor", le decía a Julia Casanueva, con toda la buena intención del mundo, que carecía de comunicación y que así iba a ser difícil informar a toda la familia de la vela. La santanderina, que hasta ahora ha dirigido aceptablemente los designios de la Federación tras la moción de censura a Rodríguez Santos, sigue en sus trece y no comunica, por lo que cuando existe algo noticiable sale en los papeles y se enfada.

La actual Gestora es la que ha puesto las fechas para este largo periodo electoral. Jamás había pasado una cosa así en ninguna de las elecciones. Siempre, antes de la Christmas Race, había nuevo presidente. Llevamos desde que acabaron los Juegos de Río con esta historia de las elecciones. Cambios de fechas sin comunicar y excesivo alargamiento de las mismas sin justificar.

Si cada vez que publicamos algo negativo para la Federación va usted a intentar matar al mensajero en vez de pararse a pensar lo que está ocurriendo, no evitaremos el "Pombazo"

Ayer, en mi artículo titulado "Otra chapuza desacredita las elecciones a la Presidencia de la Española" contaba que el plazo para la presentación de candidatos a la Asamblea finalizaba a las 23,59 horas del día 10 de enero y que no fue hasta mediada la tarde del día 11 cuando se colgaron las listas en la web.

La Junta Gestora se ampara en que no da tiempo a colgarlo inmediatamente después del cierre del plazo y por eso lo colgaron 15 horas después. Déjeme señora presidenta que, al menos tenga dudas de lo que se está haciendo en la calle Luis de Salazar. Y tengo esas dudas porque, aunque podamos creer más o menos en usted, todos estos raros movimientos nos recuerdan a las malas artes del expresidente Pombo, que no solo no tenía comunicación, sino que hacía más trampas que una película de chinos. Si los papeles ponen que hay que colgar el día 10, hay que colgar el día 10 porque sino habrá muchas especulaciones.

Nos gusta usted como presidenta porque al menos ha puesto orden en ese cajón desastre que era la Federación. Ha tenido sus altibajos a pesar de tener al lado a uno de los mejores economistas que conozco, pero se ha rodeado de personajes que la han derivado al mal camino comunicativamente hablando. Si cada vez que publicamos algo negativo para la Federación va usted a intentar matar al mensajero en vez de pararse a pensar qué es lo que está ocurriendo, no evitaremos el "Pombazo".