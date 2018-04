A cada uno lo suyo

El Puerto de Santa María (Cádiz) Actualizado: 03/04/2018 18:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Se están escribiendo ríos de tinta sobre la Federación Española, en unos casos acertados y en otros se nota cierto tufillo a tiempos pasados, que a lo mejor fueron mejores, y también la versión oficial y puntual de su día a día, si bien esta, desde mi punto de vista, muy escasa sobre todo en asuntos espinosos que quizás necesitarían una información más amplia para de esta manera evitar que alguien, vía «radio pantalán», desate guerras donde no las debe haber.

No voy a entrar en valoraciones de quién es el bueno y quién el malo, ya que no es mi estilo y no soy nadie para hacerlo. Creo que la crítica constructiva siempre debe ser bien recibida. Así pues animo a los editores de «radio pantalán» que sigan en activo ejecutando una crítica constructiva y leal.

Una vez situada la historia, esta es mi opinión sobre lo que está ocurriendo con la polémica, para algunos, Asamblea General Ordinaria de la Federación Conozco muy bien a Javier Sanz, es amigo y he trabajado para él y también, todo hay que decirlo para que nadie se llame a engaño, fue él que también me cesó en mi puesto de trabajo.

Pues bien este conocimiento me permite afirmar que cuando Javier dice que la deuda de la Federación está saldada, es que efectivamente está saldada y que a nadie le quepa la más mínima duda porque seguro se equivoca.

En el tan traído y debatido tema del presupuesto, hay que considerar un punto inicial de partida. Los presupuestos de las federaciones olímpicas, la inmensa mayoría tienen como partida principal de ingresos los que determine los Presupuestos Generales del Estado, pero en este caso resulta que los Presupuestos Generales del Estado no están aprobados, no están ni siquiera presentados y todo apunta que se van a tener que prorrogar. Mi pregunta es ¿cómo se aprueban unos presupuestos que no existen? Que este punto este cuestionado es lo que no se entiende. Creo que Sanz está haciendo un buen trabajo en la parte que se comprometió, ha pagado muchas deudas que tanto a Pombo como a José Angel no les salió de ahí pagar, es más maltrataron a muchos acreedores que no se merecían semejante comportamiento.

Yo llego hasta aquí y como sé de que hablo así lo escribo. Otra cosa son los compañeros que Javier tiene en la Junta Directiva que algunos son para llorar, empezando por la Presidenta de la que no me fío un pelo y terminando por el incombustible Pepe Martínez, que le da igual quien sea el presidente para estar siempre en el sitio. Sinceramente creo que Javier se viste por los pies y lo que dice lo cumple y no tiene que estar avalando con su valía a una presidenta que se ve de lejos que lo único que quiere es perpetuarse en el poder. Dijo que arreglaba la FEV y se marchaba a casa, pues si que ha aprendido la buena señora, ya que lo único que ha arrimado a su casa es la propia sede de la FEV.

Nicolás Terry Martínez