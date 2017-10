Jaume Soler - Tripulante 18 Asamblea para seguir saliendo del paso «Pero, yo me pregunto ¿y si no se aprueban los números previstos para este año cuando prácticamente el año ha acabado?»

Jerez (Cádiz) 26/10/2017 15:54h

Estamos prácticamente acabando el año y por fin la Real Federación Española de Vela se ha dignado a convocar la asamblea ordinaria que entre otras cosas tiene que aprobar una cosa tan menor como el presupuesto del año 2017.

Sí y lo hace cuando apenas faltan 60 días para decir adiós al año y a la temporada. Como suele ocurrir en estos casos, la asamblea no tendrá ningún inconveniente en aprobar todo lo que le echen por delante. Pero, yo me pregunto ¿y si no se aprueban los números previstos para este año cuando prácticamente el año ha acabado? Como se comería esto.

Lo lógico, y lo que hacían todos los presidentes, incluidos Gerardo Pombo y José Ángel Rodríguez, que tenían la federación como su reino de taifas, convocaban cuando tocaba. En esta ocasión es la primera vez que no se convoca a mitad de año, sino a finales del mismo.

«No es muy normal que los números del año se aprueben en otoño sin ningún motivo aparente. Y no es excusa el decir que las elecciones fueron en marzo»

Cuando las cosas se hace mal y a destiempo, se acostumbra a decir la frase de “es imposible de hacerlo peor que…”el predecesor de turno, pero es que Julia Casanueva está superando a sus antecesores.

No es muy normal que los números del año se aprueben en otoño sin ningún motivo aparente. Y no es excusa el decir que las elecciones fueron en marzo. Primero porque fue ella misma la que las alargó a máximos y segundo porque al final quienes mandan desde hace dos años son los mismos, Casanueva como presidenta y Javier Sanz, Chimo González Devesa, José Martínez y Xavier Torres como vicepresidentes. Aquí no ha cambiado ni una coma ni han consentido que entrara nadie más en la cúpula. El presupuesto de 2016 lo hicieron ellos y el de 2017 también.

En esta asamblea de 2017 además de aprobar el presupuesto se deberán aprobar las cuentas de 2016. Todo con un retraso desmesurado y absurdo. Hasta en el Consejo Superior de Deportes andan con la mosca detrás de la oreja por este retraso.

Otro de los temas interesantes, no porque lo diga yo, sino porque la presidenta de la RFEV ya se encargó en una nota de pública de decir que este tema se trataría en Asamblea. Será interesante saber cuál es la posición de la Federació Catalana de Vela con respecto a la jornada que se tuvo que suspender en el Europeo de Laser celebrado hace unas semanas en Barcelona. Allí la RFEV no tuvo piedad para con el Comité de Regatas, y la FCV, que había apoyado el paro por las cargas policiales el día 1 de octubre, se desmarcó y excusándose ante la RFEV de que ellos nos sabían nada. Vaya, como si la cosa un fuera con ellos.

Veremos que sale de todo esto. Bueno sí, ya se lo adelanto, pasar esta asamblea para seguir todos en sus puestos. Sin ninguna visión de futuro, sin saber cómo arreglar las cosas, seguir en la mediocridad y, por desgracia, siendo una federación más, de las del montón; cuando en su día fuimos la referencia mundial.

Todo ello, muy español. Eso sí, con transparencia y gestión.