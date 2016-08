Reflexión abierta de José Ángel Rodríguez Santos

La actual JD de la RFEV decidió que todas las elecciones que se habían hecho en el pasado eran una chapuza y por tanto se erigieron en paladín de la limpieza democrática y se pusieron a redactar un nuevo Reglamento Electoral, que no se sabe muy bien, si está o no, aprobado por la Comisión Delegada, desde luego, a estas alturas, no lo está por el CSD y del que se puede desprender que la democracia como la entienden es “Orgánica” y por representación familiar.

1º El voto por correo, verdadero caballo de batalla, era visto como agujero de manipulación y oscurantismo y que prometieron eliminar “solo queremos que se vote en las urnas situadas en la federaciones territoriales” pues no lo han quitado, sigue exactamente igual que estaba en los últimos años.

2º La representación de los clubes tiene que aumentar, decían, “la RFEV es una asociación de clubes y son estos los que tienen que tener, en ultimo caso, el voto decisorio en la Asamblea. Para ello aumentaremos el numero de asambleístas para que los clubes tengan mas presencia” Pues…., tampoco; han aumentado el número de clubes, pero, sin contar los 19 puestos “natos” tenemos:

a) En las elecciones de 2012 los puestos estaban repartidos:

Clubes: 30 puestos; 50% porcentaje

Deportistas: 20 puestos; 33,3% porcentaje

Técnicos: 6 puestos; 10% porcentaje

Jueces y Jurados: 4% puestos; 6,6 porcentaje

b) Para las elecciones de 2016 (que parece ser serán en 2017)

Clubes: 52 puestos; 52% porcentaje.

Deportistas: 28 puestos; 28% porcentaje

Técnicos: 15 puestos; 15% porcentaje

Jueces y Jurados: 5 puestos; 5% porcentaje

Los clubes ganan 22 puestos (otro día veremos la curiosa distribución territorial) pero solo ganan un 2% de representación; Los deportistas, verdadero objetivo de las decisiones que toma la Asamblea, pierden un 5,3% de representatividad aunque tienen 8 representantes más; Los técnicos, verdaderos ganadores en este reparto, ganan 9 representantes y un 5% en la representación; y los Jueces y Jurados Ganan 1 puesto pero pierden un 1,6% de representatividad. Eso si, ninguno puede tener relación contractual con la RFEV.

Seguiré desgranado poco a poco esta curiosa forma de regeneración democrática. Veremos que para la RFEV hay 111 clubes y 13.125 deportistas, de los cuales, 225 son DAN, mientras para el CSD hay 453 clubes, 37.954 licencias de deportistas de los cuales 227 son DAN (Fuente CSD informe 2015)