Nota aclaratoria del RCN de Barcelona

El presidente del Real Club Náutico de Barcelona, Félix Escalas, nos manda esta nota aclaratoria al artículo publicado el pasado día 13 sobre las elecciones a la Asamblea de la Real Federación Española de Vela titulado: "La Asamblea apoya claramente a Jesús Turró". Con mucho gusto lo publicamos

Apreciados Señores del diario ABC:

En relación al artículo sobre las elecciones de la Real Federación Española de Vela, publicado el pasado 13 de febrero, quisiera dejar constancia de algunas imprecisiones que, a nuestro entender, contiene el mismo.

• Ni el RCNB ni ningún otro Club ha votado a candidatura alguna a la presidencia de la RFEV, puesto que las mismas no se han presentado todavía.

• Como fue comunicado en su día a los miembros de la Junta Directiva del RCNB y a otros, en el caso de que el Club fuere elegido como asambleísta, el voto del RCNB se decidiría en votación secreta por los representantes del Club (Junta Directiva) y transmitido al organismo electoral competente. Debido a que el Club no ha sido elegido no participará en la Asamblea y en consecuencia no tendrá derecho a voto.

• Debo aclarar además que el Sr. Joaquín Barenys, Secretario del Club (no Comodoro como se indica), es un miembro más de la Junta Directiva y naturalmente su voto en ésta hubiera sido como un miembro más.

Atentamente

Félix Escalas Llimona

Presidente del RCNB