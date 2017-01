Marina, plata y Botín y López Marra, bronce en Miami

El equipo español de vela ha logrado materializar las dos posibilidades de medalla que tenía hoy en las World Cup Series de Miami, tras seis días de competición en la ciudad estadounidense, en la primera regata del año y del ciclo olímpico rumbo a Tokio 2020. La windsurfista sevillana Marina Alabau ha conseguido la plata en RS:X F, mientras que Diego Botín y Iago López Marra se han colgado el bronce en 49er. Mañana las tripulaciones españolas disputarán, también con opciones de podio, las finales de 470 M y F.

En una actuación impecable, Alabau se ha impuesto en la Medal Race de hoy, la final de puntuación doble y reservada a las diez primeras, pero no le ha bastado para llevarse el oro en Miami. La campeona olímpica de 2012 se enfrentaba a la prueba decisiva desde la segunda plaza, a 14 puntos de la líder, la china Yunxiu Lu, y con once puntos de rédito sobre la tercera, la británica Isobel Hamilton. En los dos primeros tramos Alabau ha luchado por el oro, entre las primeras de la final, mientras la china Yunxiu Lu, líder de la tabla, ha empezado mucho más atrás. Sin embargo, un gran role en la primera empopada ha llevado a Lu a protagonizar una considerable remontada y colocarse entre las primeras posiciones de la regata, defendiendo el primer cajón del podio, en una lucha muy cerrada. En la segunda ceñida, la andaluza ha elegido la parte izquierda del campo de regatas. La elección le ha favorecido y enseguida ha virado para ir a controlar a la flota, en primera posición. La sevillana se ha mantenido al frente de las mejores windsurfistas durante el resto de la ceñida y la siguiente empopada, hasta la línea de llegada, pero seguida muy de cerca por la china, que ha entrado segunda y no ha dejado escapar el oro de las World Cup Series de Miami.

"Estoy muy contenta de haber ganado la Medal Race y de llevarme la plata. Las condiciones hoy han sido muy duras, muy variables en dirección, y muy físicas para nosotras. Hemos tenido que remar mucho, no son mis condiciones preferidas pero he logrado ganar la regata”, ha explicado Alabau tras la regata.

Marina liderando la flota

En el podio definitivo de la primera prueba de las World Cup Series, Alabau se ha llevado la plata con doce puntos más que la campeona, la china Lu. Ha completado el podio otra regatista china, Manjia Zheng, que ha logrado subir al tercer cajón del podio tras firmar un cuarto en la final.

"Sienta muy bien empezar el ciclo olímpico con un podio”, ha comentado Iago López Marra al llegar a tierra tras la Medal Race que ha dado al equipo español de 49er el bronce de las World Cup Series de Miami. "Nos faltan horas de entrenamiento porque es la primera regata desde Río 2016, pero hemos ido mejorando a lo largo de la semana, por lo que estamos muy contentos”, ha añadido el regatista gallego, a poco de recibir los abrazos de sus entrenadores, Pepe Lis y Jane Abascal, y de Marina Alabau, que no ha dudado en ir a recibir a sus compañeros de equipo antes de jugarse una medalla en su final.

Botín y López Marra, que se enfrentaban a la Medal Race desde la cuarta plaza, han elegido el lado derecho del campo de regatas en la primera ceñida de la final, que se ha disputado con vientos ligeros variables, de cinco a ocho nudos de media. La táctica no ha sido acertada, y han pasado la baliza de barlovento en el último grupo. "Sabíamos que teníamos que poner dos barcos en medio del equipo sueco o del austriaco -ha analizado López Marra-, en la primera ceñida nos equivocamos porque entró más presión por el lado izquierdo. En la siguiente ya recuperamos y al final entramos séptimos, con los suecos en décima posición, por lo que les hemos desbancado del podio”.

Los británicos Dylan Fletcher-Scott y Stuart Bithell se han llevado el oro con comodidad, mientras que la plata ha sido para los austriacos Benjamin Bildstein y David Hussl, en una flota de 49er compuesta por 26 embarcaciones.

Botín y López Marra, bronce

Opciones para hoy

Las opciones para España en la clase 470 F, que disputa hoy la Medal Race, las encarnan las dos tripulaciones nacionales. Silvia Mas y Paula Barceló hoy se han lucido, con dos primeros y un tercero, para volver a colocarse en el tercer cajón del podio provisional, mientras que Bàrbara Cornudella y Sara López son cuartas, tras sumar un tercero, un segundo y un quinto. Lideran las holandesas Afrodite Zegers y Anneloes Van Veen, con cinco puntos de rédito sobre Mas y Barceló y diez sobre Cornudella y López, y son segundas las británicas Sophie Weguelin y Eilidh McIntyre, que aventajan en cuatro puntos a Mas y Barceló y en nueve puntos a Cornudella y López.

En 470 M, Jordi Xammar y Nico Rodríguez tienen opciones de sumar mañana otra medalla. El equipo español ha pasado a la final en la cuarta plaza, al lograr subir hasta cuatro puestos de golpe hoy en la clasificación provisional, con un séptimo, un cuarto y un sexto en los parciales de este penúltimo día. Xammar y Rodríguez están a diez puntos de los terceros, los japoneses Tetsuya Isozaki y Akira Takayanagi, y a catorce de los segundos, los griegos Panagiotis Mantis y Pavlos Kagialis. Son líderes, con ocho puntos de rédito sobre los griegos, los estadounidenses Stuart McNay y David Hughes.

En Laser, los representantes españoles han terminado hoy las World Cup Series de Miami, ya que no pasan a la final. El grancanario Joaquín Blanco ha protagonizado hoy una buena remontada, desde la posición vigésima hasta la décimo tercera. Su compañero de club ha quedado décimo noveno.

A falta aún de las dos mangas de hoy, el andaluz Pablo Guitián podría meterse en la final de Finn, ya que marcha décimo.

Mañana es el último día de las World Cup Series de Miami. Tendrán lugar las Medal Races del resto de clases (470 M y F, Laser, Radial y Finn), que se emitirán en directo en

https://www.youtube.com/worldsailingtv. Las salidas están previstas en el siguiente orden: 12:05 horas para los Laser, 12:50 para Radial, 13:35 para Finn, 14:20 para 470 M y 15:05 para 470 W (horas locales de Miami).