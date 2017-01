Marina, afronta la «medal race» en segunda posición

Las World Cup Series de Miami, el primer evento del circuito internacional de vela olímpica de World Sailing, celebrarán mañana las primeras Medal Races, unas finales en las que el equipo español tendrá dos posibilidades de medalla, con Marina Alabau en RS:X F y Diego Botín y Iago López en 49er.

La windsurfista sevillana Marina Alabau disputará mañana la final de RS:X F clasificada en la segunda posición, tras marcarse hoy un primero y un segundo, en una cuarta jornada caracterizada por vientos ligeros. Estas posiciones le han permitido escalar dos puestos y entrar finalmente en el podio provisional. La campeona olímpica de Londres 2012 está a 14 puntos de la líder, la china Yunxiu Lu, y aventaja en once puntos a la tercera, que es la británica Isobel Hamilton. La final de mañana, reservada a las diez primeras y de puntuación doble, decidirá el podio definitivo en este primer asalto de las World Cup Series, el circuito mundial de vela olímpica.

También el equipo español de 49er disputará mañana la Medal Race de su clase con opciones de medalla. Diego Botín y Iago López Marra han firmado hoy un quinto, un tercero y un octavo, con lo que han recuperado un puesto y se enfrentarán mañana a la final desde la cuarta plaza, a seis puntos de los austriacos Benjamin Bildstein y David Hussl, que son segundos, y a cinco de los terceros, los suecos Carl Sylvan y Marcus Anjemark. El dúo cántabro gallego aventaja en ocho puntos a los quintos, los hermanos argentinos Yago y Klaus Lange. Los británicos Dylan Fletcher-Scott y Stuart Bithell, por su parte, ya han atado el oro de la regata de Miami.

Las Medal Races se emitirán en directo en https://www.youtube.com/worldsailingtv, con la salida de 49er programada para las 12:10 y la de RS:X F para las 14:10, hora local de Miami (seis horas más en España). Está previsto que Marina Alabau lleve cámara a bordo.

La flota de 470 F sólo ha podido disputar hoy una manga, que ha servido para que los dos equipos españoles se reafirmen en sus posiciones en la tabla. Las catalanas Bàrbara Cornudella y Sara López han firmado un tercero, y se mantienen terceras en la clasificación provisional. La catalana Silvia Mas y la mallorquina Paula Barceló han sumado un cuarto, y así siguen en la general. Los dos dúos van empatados a puntos, alejados de la plata provisional por ocho puntos y del liderato por diez. Para mañana, tienen en el programa tres pruebas, tras las cuales las diez primeras disputarán la Medal Race el domingo.

En 470 M, Jordi Xammar y Nico Rodríguez han sumado un décimo en la única regata del día y han cedido dos puestos en la clasificación provisional. El equipo español está situado en el octavo escalón, a siete puntos del quinto clasificado. Como en categoría femenina, mañana intentarán hacer tres mangas para completar el programa antes de la disputa de la Medal Race el domingo.

El andaluz Pablo Guitián, en Finn, se mantiene entre los diez primeros, aunque los parciales de hoy, un noveno y un décimo cuarto, le han hecho descender dos escalones en la clasificación de las World Cup Series de Miami. El único español en esta clase marcha décimo, empatado con el noveno, a falta de una jornada más (con dos pruebas previstas) antes de la Medal Race del domingo.

"La verdad es que me siento frío -ha reconocido Guitián-, ha ido recuperando sensaciones a lo largo de la semana, pero se nota que hace tiempo que no navego, ya que he estado haciendo más físico. Y, al fin y al cabo, esto son las World Cup Series, el nivel de la flota se nota”.

En RS:X M, los baleares Joan Cardona y Sergi Escandell se han quedado fuera de la Medal Race, que para esta clase tendrá lugar mañana. Cardona ha finalizado en el décimo sexto lugar, tras un mal día que le ha hecho bajar seis escalones en la tabla. Escandell se ha clasificado justo detrás, décimo séptimo.

El grancanario Joel Rodríguez, regatista de Laser, ha cedido dos puestos hoy y ahora marcha el décimo séptimo, tres puestos por delante de su compañero Joaquín Blanco. Esta clase mañana disputará dos pruebas más de las opening series, que servirán para decidir los diez barcos que avanzan a la Medal Race del domingo.

La canaria Martina Reino no ha tenido una buena semana en las World Cup Series de Miami, pero hoy, con un séptimo y un décimo quinto en los parciales del día, ha logrado mejorar siete puestos de golpe, para colocarse la vigésimo primera de una tabla compuesta por 51 embarcaciones.

"Empecé muy mal -ha admitido la grancanaria-, parece que voy mejorando y hoy ha sido un buen día, pero estoy lejos del punto donde quiero estar. La verdad es que para ser año postolímpico, el nivel es muy alto aquí, y hay muchas regatistas jóvenes que no han parado”.

La joven regatista, de solo 20 años, ha dicho que pretende hacer la campaña para Tokio 2020 "cien por cien en serio”, aunque de momento no forma parte del equipo preolímpico: "He venido a Miami por mi cuenta, aunque la federación española me ha ayudado trayendo mi barco en su contenedor. Mi objetivo este año es clasificarme para entrar en el equipo preolímpico y hacer el máximo de regatas para ir aprendiendo y mejorando. Este año estudiaré la carrera de Educación Física sólo a tiempo parcial, porque voy a competir en una o dos regatas cada mes”.

Los 49er, 49er FX, RS:X M y F y Nacra 17 disputan las opening series hasta el viernes, y sus Medal Races tendrán lugar el sábado. Los Laser, Radial, Finn y 470 M y F, por su parte, llevan a cabo las opening series hasta el sábado, y celebrarán las Medal Races el domingo, día de clausura de la primera cita de las World Cup Series de vela olímpica.