Diego Botín: «Nuestro objetivo es el Europeo y el Mundial»

Los vigentes campeones de Europa de 49er, el gallego Iago L. Marra y el cántabro Diego Botín, finalizan la SWC Final Santander con muy buenas sensaciones, quintos, y tras una Medal Race de infarto. Hoy sábado ha finalizado en aguas de Santander la tercera y última prueba de la World Cup Series de vela olímpica. La disputa de la Medal Race ha puesto punto y final a cinco días de intensa de competición en la que el 49er del cántabro Diego Botín y el gallego Iago L. Marra ha ido de menos a más luchando por las medallas hasta el último minuto.

Muy poco viento en el comienzo de esta última jornada de regatas en la bahía de Santander. La Medal Race de 49er, programada en un principio para las 11:45h, no comenzó hasta pasadas las 13:00h debido a un retraso en el inicio de las pruebas, aunque las condiciones fueron mejorando a medida que avanzaba la mañana. Botín y L. Marra han podido disputar una emocionante final con vientos de entre nueve y 11 nudos de intensidad.

“Hoy hacía muchísimo calor por la mañana y todos pensábamos que iba a haber Nordeste, que es el viento térmico típico de aquí. Pero justo cuando terminaba la Medal Race de Nacra y nos tocaba a nosotros, roló al Noroeste y tuvimos unas condiciones de unos 10 nudos, rolón y racheado, bastante divertido”, comenta Diego.

El tándem cántabro-gallego sabía que no sería fácil alcanzar el podio. Situados en la cuarta posición de una apretadísima general, Diego y Iago no dependían tan sólo de sí mismos sino que para llevarse la medalla era necesario que los primeros clasificados pinchasen en la Medal Race, además de estar obligados a finalizar lo más arriba posible en la gran prueba final de valor doble y no descartable.

El objetivo estaba claro. Botín y L. Marra salían al agua dispuestos a dar su cien por cien con la concentración puesta en hacer su propia regata y disfrutar al máximo de la competición en el campo situado frente a la Duna de Zaera. Conscientes de que no tenían nada que perder, los españoles optaron por arriesgar en la línea de salida con el objetivo de ponerse al frente de la flota desde el primer momento, lo que les llevó a anotarse un OCS por salida prematura y les impidió sellar esa primera posición que defendieron con total autoridad desde la salida hasta la llegada, siempre en cabeza y con gran distancia sobre sus máximos perseguidores. Esos 20 puntos de hoy hacen que terminen el campeonato en la quinta posición de la general de 49er.

A

sí lo ha explicado Botín, patrón santanderino de 23 años: “En el momento de la salida fuimos a tope. Salieron más barcos fuera de línea y la verdad es que nosotros no pensábamos que podíamos haber salido también antes de tiempo. Sabíamos que estábamos muy al límite y teníamos dudas, pero debíamos jugar esa baza si queríamos estar en el podio. Cuando terminamos vimos que sí estábamos fuera de línea en el momento de la salida”. Por su parte, Iago añadía que “cuando partes con un margen de puntos en la general y tienes dudas de haber salido fuera de línea, tienes que dar la vuelta y retomar la salida porque no te vale con un descalificado, pero si estás detrás y tienes la obligación de hacerlo muy, muy bien para acabar en el podio te planteas asumir el riesgo”.

En cualquier caso, los actuales campeones de Europa han dejado patente su gran estado de forma durante toda la semana, yendo de menos a más desde la primera jornada y luchando por las medallas hasta el último minuto. “Hemos navegado muy bien, pero creo que en la segunda mitad del campeonato es cuando hemos estado mejor. Los tres últimos días hemos dado un pasito adelante, hemos sacado muchísimas conclusiones y ha sido un gran aprendizaje para el futuro. Nos queda un sabor un poco agridulce por el OCS pero hemos hecho lo que creíamos que debíamos hacer, y la verdad es que estamos contentos con nuestro rendimiento en este campeonato”, afirma Diego.

Por delante, el podio definitivo de la World Cup Series Final de Santander se ha mantenido intacto tras la disputa de la Medal Race, alzándose con la victoria los británicos James Peters y Fynn Sterritt seguidos de los polacos Lukasz Przybytek y Pawel Kolodzinski en la segunda posición y de los también británicos Dylan Fletcher-Scott y Stuart Bithell en el tercer cajón del podio.

El Europeo y el Mundial, próximos objetivos de Botín y L. Marra

La próxima cita de Diego y Iago será a finales del próximo mes de julio en aguas de Kiel (Alemania), donde afrontarán el Europeo de la clase con el objetivo de revalidar el título continental. Hasta entonces, los españoles compaginarán sus entrenamientos en 49er con sus compromisos en la clase GC32 en el caso de Iago y con la participación de Diego en la Youth America´s Cup en Bermuda. Un verano intenso que sin duda les hará seguir creciendo como equipo y como regatistas.

“Desde ahora hasta primeros de julio yo me voy a Bermuda para la Youth America´s Cup y Iago se va a Suiza a navegar en GC32. A finales de julio tendremos unos días libres y después volveremos a tope con el 49er. Nos iremos a Oporto a preparar el Mundial, que es la gran cita que nos queda este año junto con el Europeo”, concluía el patrón cántabro.