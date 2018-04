Trofeo Princesa Sofía Alex Muscat, mejor español en el primer día del Sofía Hasta 1.215 regatistas de 62 países han navegado repartidos en ocho campos de regatas

ABC_N

Palma Actualizado: 02/04/2018 19:03h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tras el primer día del Sofía, el catalán Alejandro Muscat, líder en Finn, es el español más destacado. También se sitúan entre los diez mejores de sus clases los gallegos Luis Bugallo y Jorge Lorenzo, cuartos en 49er; los canarios Joaquín Blanco y Joel Rordíguez, cuarto y séptimo respectivamente en Laser Standard; la tripulación formada por Silvia Mas y Patricia Cantero, séptimas en 470 W; Iker Martínez y su compañera Olga Maslivets, octavos en Nacra 17; y la andaluza Marina Alabau, décima en tablas femeninas.

El catalán Alejandro Muscat se ha impuesto a sus competidores en la flota de Finn y cierra el día al frente de su clase. Muscat ha asegurado haber llegado al Sofía en condiciones óptimas: “Me puse enfermo antes del Europeo que disputamos hace dos semanas en Cádiz, pero aquí he llegado con muchas ganas de navegar”.

Muscat ha dicho que las dos mangas de hoy han sido muy complicadas y que ha sido clave empezar bien cada prueba: “He salido con velocidad, me he situado con el grupo de cabeza y he podido aguantar la posición”. La segunda plaza es para el británico Giles Scott, mientras que el argentino Facundo Olezza empata a puntos en la tercera con el suizo Nils Theuninck.

Los vigueses Luis Bugallo y Jorge Lorenzo son cuartos en 49er, empatados a puntos con los franceses Lucas Rual y Emile Amoros, terceros. La clase está liderada por el equipo danés de Jonas Warrer y Jakob Precht, que aventajan en solo un punto a los polacos Dominik Buksak y Szymon Wierbzbicki. Por otro lado, los hermanos Federico y Arturo Alonso están en el puesto 15 de la general.

Silvia Mas y Patricia Cantero

El 470 femenino presenta una clasificación muy apretada tras haber completado dos mangas. Con las suizas Linda Fahrni y Maja Siegentahler al frente de la flota, la catalana Silvia Mas y la canaria Patricia Cantero están en la séptima posición. La tripulación española ha empezado el día ganando pero en la segunda prueba han sumado un 13 tras “un role muy fuerte”. Según ha explicado Mas, en la primera ceñida el viento ha girado mucho y la flota ha quedado dividida en dos; “parecían dos regatas distintas”. Aun así, la patrona se ha mostrado optimista y contenta. “Siempre queremos hacerlo mejor, pero vamos por el buen camino”, ha dicho Mas.

Las dos tripulaciones españolas de Nacra 17 terminan el día entre los 15 mejores de su clase tras completar tres mangas. Iker Martínez y Olga Maslivets ocupan la séptima posición con un parcial de 5+4+6, y sus compañeros Fernando Echávarri y Tara Pacheco están en el puesto 12 con 9+13+2. La flota está lidera por los italianos Ruggero Tita y Caterina Bantin, que han conseguido dos victorias y una tercera posición. El podio provisional lo completan Santi Lange y Cecilia Carranza, en segunda posición, y Ben Saxton y Nicola Boniface, terceros.

Las tablas femeninas, que navegan divididas en dos grupos, han podido completar dos pruebas con un viento ligero del ESE que ha sido bien aprovechado por la actual campeona del mundo, la china Pei Na Chen, que ha firmado dos primeros. La segunda posición es para la británica Bryony Shaw, bronce en Pekín 2008, y el tercer cajón del podio provisional lo ocupa la polaca Zofia Noceti, vencedora absoluta de la edición 2017 del Sofía. Por su parte, Marina Alabau, con un 4+10, cierra el top 10 de la clase.

La caída de viento en el campo de RS:X masculino ha obligado a abandonar la segunda manga y volver a tierra con solo una regata disputada. La flota, que navega dividida en tres grupos, queda liderada por los tres vencedores del día: Tao Li (CHN), Makato Tomizawa (JPN) y Bing Ye (CHN). El español mejor clasificado es el balear Sergi Escandell, que en la única prueba del día ha sido sexto y queda en el puesto 16 de la provisional general.

En 470 masculino los locales Albert Torres y Enric Noguera, actuales subcampeones del mundo de 420, han sido la mejor tripulación española y ocupan el puesto 17. En primera posición están los japoneses Ichino/Hasegawa, seguidos por el equipo francés Peponet/Mion y los británicos Patience/Grube.

Los Laser Standard han visto como, tras completar la primera regata, el comité subía bandera de aplazamiento y terminaba el día para ellos. Con todo, los líderes del día han sido Finn Alexander (AUS), Lorenzo Brando (GBR) y Sam Meech (NZL). Junto a Alexander, en el grupo rojo, navegan los españoles Joaquín Blanco y Joel Rodríguez que han conseguido, en la única manga del día, quedar en segunda y tercera posición, lo que les deja en la cuarta y séptima plazas de la general, respectivamente.

La flota de Laser Radial, dividida en dos grupos, ha tenido suerte dispar con el viento. Los regatistas del grupo amarillo han podido completar dos mangas pero el grupo azul solo ha conseguido terminar una prueba. La clasificación provisional solo muestra la primera regata de ambos grupos con victorias de la suiza Jayet Maud y la húngara Maria Erdi. Asimismo, la canaria Martina Reino ha terminado la primera manga en el puesto 14 del grupo azul, seguida de la alicantina Ángela Andugar, 15.

Con tres pruebas, y la entrada en juego del primer descarte, los 49er FX están liderados por las holandesas Annemiek Bekkering y Annette Duetz, con un parcial de 1+1+8 (descartado). Las mejores tripulaciones nacionales en 49er FX son, tras la primera jornada, el equipo de la viguesa Patricia Suárez y la menorquina Julia Rita, 15 en la general, y las catalanas Aura Miquel y Núria Miró, en el puesto 16.

La flota ha salido al mar con unas condiciones de ocho nudos del 035, pero el viento ha rolado a mediodía hasta el 110; en total, el comité de regata hoy ha dado 44 salidas. La caída del viento en la zona más cercana al Can Pastilla ha impedido la celebración de siete pruebas.

Mañana, martes 3 de abril, el Sofía acometerá la segunda jornada de la regata de clases olímpicas más grande de todo el mundo. El miércoles empezarán las series finales, con las flotas divididas en los grupos oros y plata, por lo que el día de mañana marca un primer corte importante para poder acceder a las finales, que se disputarán el sábado 7 de abril.