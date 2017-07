"El punto fuerte del «Mapfre» es la preparación»

_De la Copa América directo a la Volvo Ocean Race, ¿no piensas descansar nunca?

_La Copa América y la Volvo Ocean Race son competiciones muy diferentes, por lo que el descanso es el cambio de aires. En la Copa América estaba más con el equipo de tierra, siguiendo el barco con la neumática. Aquí en cambio tengo la oportunidad de colaborar a bordo.

_¿Cómo afrontas el cambio de vida y rutina que supone pasar de la Copa América a la Volvo Ocea Race?

_En una Copa América duermes siempre en casa y estás en un mismo sitio durante dos años o más. La Volvo Ocean Race, en cambio, es más como un circo y estás siempre moviéndote, pero sabes cómo es la regata y te preparas para ello, por lo que no creo que sea difícil adaptarse ya que estás haciendo lo que te gusta.

_¿Cuál es tu relación con el patrón, Xabi?

_No hemos coincidido navegando pero hemos estado en Bermuda en la Copa América en diferentes equipos y allí estuvimos hablando bastante. Yo le he seguido mucho en todas las regatas oceánicas que ha hecho: en Volvo Ocean Race, Barcelona World Race, etc. Me merece el mayor de los respetos.

_¿Qué puedes aportar al equipo?

_Lo que más, mi experiencia como navegante: todo lo que son los estudios meteorológicos y optimizar la ruta. De todas formas, la cosa ha cambiado mucho desde la última vez que la hice y los modelos meteorológicos han mejorado mucho, así que también vuelve a ser un poco un aprendizaje y una preparación. También la experiencia de cómo se hacen las cosas en otros barcos. A veces hay cosas que no se le dan importancia en monocascos y, en cambio, en multicascos sí son importantes y se puede aplicar y descubrir, por ejemplo, reglajes relevantes que pueden hacer ganar más velocidad.

_¿Puntos fuertes de la tripulación del "Mapfre"?

_Uno de los puntos fuertes es la preparación. Yo me acabo de incorporar pero al nivel al que está preparado el barco, incluso la tripulación. Todo lo que se hace es muy importante de cara a poder ganar la Volvo Ocean Race. Y también lo es la compenetración del equipo. Es muy fácil llevar nombres conocidos pero al final hay que tener un equipo equilibrado. No todos los nombres que suenan mucho pueden hacer todas las posiciones y es importante que estas estén todas cubiertas

_¿Qué opinas de la regla para fomentar la incorporación de la mujer a las tripulaciones?

_Me parece una muy buena decisión. Realmente sí que puede haber equipos femeninos pero normalmente no es al mismo nivel, por lo que tener mujeres a bordo es muy importante para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades.

_Esta edición viviremos más Océano Sur y menos Índico Norte, ¿ya era hora?

_Es algo que me gusta porque realmente es el espíritu de la regata; navegar por los océanos del Sur y doblar los tres cabos. Es verdad que siempre habrá puerta de hielo que limitarán la zona por la que podemos ir, pero normalmente es una zona en la que suele haber buenas borrascas y habrá muchas posibilidades de ver altas velocidades.