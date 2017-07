«Los patrocinios son un escaso bien preciado»

Lo efímero es aquello que no perdura en el tiempo. Algo que se escapa entre los dedos como la arena de la playa cuando agarras un puñado, y a veces, esa arena es la vida en la élite de los deportistas. La meta no es ese fin único y tan apreciado llamada élite, sino todo el camino para alcanzarla. Es en todo este largo recorrido donde los deportes que se escapan de los convencionalismos de las grandes portadas y de los grandes titulares donde los patrocinadores juegan un papel determinante en la vida de los profesionales que se ganan el pan de cada día haciendo lo que mejor saben, su deporte.

Durante el campeonato del mundo, que se celebró en Biarritz, hemos disfrutado charlando con uno de los miembros del equipo nacional y que está en un momento de forma espectacular. La plasticidad, los movimientos, el feeling y el espíritu tranquilo del soul surfer es lo que caracteriza a Jonathan González. Todo esto no ha pasado desapercibido a lo largo de su carrera para los patrocinadores que lo apoyan y que lo han acompañado allá donde él ha ido.

Unos minutos al lado de este virtuoso del surf nos han valido para conocer la importancia de las firmas que apuestan por gente que pone en valor y desarrolla, no solo el deporte, sino los materiales con los que se practican.

_¿Cuál es la importancia de los patrocinios en la carrera deportiva de un surfista profesional?

_Está claro que para correr un circuito mundial necesitas un presupuesto un poco mayor que el del freesurfer que pueda permitirse 3 o 4 viajes al año. Para esto necesitas un apoyo económico mucho más amplio y así poder competir a la vez que haces viajes, reportajes para revistas, fotos, videos…

_ ¿Siempre has tenido un patrocinador?

_Sí, no he estado ningún año entero sin patrocinador principal, siempre he tenido bastante suerte durante todos estos años y la verdad que ahora tengo que agradecer a Deeply que confíen en mí. Luego he tenido otros, como Nixon, que siempre han estado ahí apoyándome durante toda mi carrera, u otras marcas como Ocean Earth o ahora All Merrick que también son muy importantes. En cualquier momento de necesidad o en medio de un viaje en el que necesitas alguna cosa siempre están ahí. Son gente que ya conoces de hace mucho tiempo y al final son un parte fundamental dentro de tú carrera. El surf no es una excepción en todo esto y la crisis afectó a muchas de las grandes firmas que sostenían todo el esqueleto y entramado del deporte. Por lo que, encontrar una marca que apoya, que valora y que desarrolla proyectos junto con sus deportistas es un escaso bien preciado.

_¿Qué implica ser parte de un equipo o de una marca?

_Es plus de motivación estar continuamente haciendo cosas, catálogos, de invierno, de verano… al final son viajes exóticos donde siempre intentan buscar sitios con buenas olas y suelen ser viajes espectaculares para sacar muy buenas fotos. Por ejemplo, esta última vez fuimos a Bali 12 días, hacía 2 o 3 años que no iba y estuve en sitios que no conocía, incluso llegamos a surfear en playas solos. La verdad que son experiencias únicas y muy enriquecedoras. Actualmente, y ya va para el tercer año, Jonathan forma parte de un equipo del que se siente participe y con el que quiere seguir avanzando hacia diferentes proyectos: viajes, competición, innovación… muchas son las cosas que ofrece la “familia” Deeply a todos sus miembros.

_Por lo que veo, consiguen que seáis un grupo unido, ¿hay algún secreto?

_Sí, nos hacen sentir como a un grupo y la verdad que hay todo un equipazo detrás, gente como Manuel Centeno que está trabajando exclusivamente con los trajes o Joao Guedes, un surfista que está apoyando el proyecto desde el principio, del que además nos hacen participes a todos nosotros en todo lo que van haciendo. Estamos casi todo el mundo en contacto entre nosotros intentando mejorar cada cosa.

_Y, ¿cómo gestionáis el tiempo y el dinero para poder hacer todo?

_Durante los QS está claro que nos centramos un poco más en competición, sobre todo en la segunda parte del año, que es más fuerte para nosotros porque vienen los QS 10000. El dinero, normalmente, tenemos un presupuesto anual específico para cada parte: uno para el circuito, otro para viajes y otro para reportajes, videos y fotos, así que, depende de cada surfista. A mí por ejemplo lo que me gusta mucho es pasar mi tiempo entre diciembre y enero en Canarias, en el mediterráneo y en el sur de España. Luego, a partir de junio me gusta ir a Indonesia y Tahití, esos suelen ser los dos proyectos en los que me centro aparte del WQS. Pero hay otros surfistas que les gusta más viajar durante el resto del año y también los hay que quieren quedarse en sus zonas habituales, ahí solemos tener algo de libertad.

_Y, ¿Qué aporta todo esto a nivel personal?

_Sobre todo la motivación que te da estar continuamente actualizándote con gente más joven, como Lucia o Vasco. La motivación también viene de tener a alguien detrás que quiere ver resultados y que están valorando tú trabajo. En mi segundo año me dejaron escoger más los viajes a los que yo me he querido enfocar como es el caso de Indonesia, Tahití o Europa en general. Deeply, una marca que apostó por cambiar la idea y juntar a gente de mucho nivel bajo su nombre ¿Cómo funciona eso desde dentro? La verdad que al ser una empresa que todavía se puede decir que es “más pequeña” la manera de comunicarnos es directa, casi hablas casi con el jefe directamente... jeje! El trato es muy cercano y hace que todo sea mejor.

_Y, ¿cómo arrancó todo esto?

_La verdad que Deeply empezó de una manera muy especial, no era solo una marca específica de surf, y se han ido buscando un camino centrado en surfistas importantes como Lucia, Vasco o conmigo mismo. Ver que un proyecto que aún está en progresión y formar parte de él es algo muy gratificante, ves cómo crecen las cosas que ahora van tan rápido. Pertenecer a una marca que está creciendo y que todavía no sabe cuál puede ser el límite es muy motivante en todos los aspectos. Estar en un buen equipo que además lo estás viendo crecer todo el rato… es una suerte poder vivirlo.

_Ya para acabar, who is Jonathan, un video que tira de lo personal ¿cómo te sentiste rodándolo?

_La verdad que Deeply hace mini proyectos para cada uno de nosotros e intentan que se vea lo mejor de cada uno. Gente como Gustavo Imigrante, editor y cámara, hace que la experiencia sea un lujo. Una persona que se siente muy responsable de la marca y que además es de los mejores cámaras que he conocido, europeo y de Oporto que trabaje en Deeply… un círculo perfecto!!