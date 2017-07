«Una Copa fuera de Mallorca, es impensable»

Las principales novedades este año a nivel organizativo, uno de los grandes retos actuales de la organización es dar respuesta a la gran demanda de participantes, señal de que la Copa del Rey Mapfre está su mejor momento. Este año se ha aumentado el techo de participación a 140 barcos. Hay récord de barcos y de países representados, pero esto no es fácil. Supone un enorme esfuerzo para la organización y para los socios del Real Club Náutico de Palma.

—A nivel deportivo vemos que la clase Swan se ha decantado por la regata, con nada menos que 3 clases para ellos. ¿No corre el riesgo la regata de convertirse en una copa Swan?

—En absoluto, la Copa del Rey Mapfre es más abierta que nunca. Se da la circunstancia de que los dos monotipos más implantados de Swan, el 42 y el 45, gozan de una excelente salud en el circuito internacional. Son los armadores quienes apuestan por estas clases y la Copa del Rey Mapfre, que es una regata viva, les da respuesta. Este año se suma, además, el ClubSwan 50, que en mi opinión está llamado a ser uno de los monotipos del futuro. Pero no se puede hablar de una «copa Swan», puesto que contamos con otras cinco clases.

—¿Quiere decir que ninguna embarcación Swan, podrá participar en alguna otra clase como ORC 1 y ORC 2?

—Pueden y de hecho lo hacen. Es una decisión del armador elegir si opta por competir en real o en compensado en los barcos cuya versatilidad así lo permite.

—¿No es un poco complicado ser juez y parte en esta regata?

—Entiendo que se refiere a mi doble condición de organizador y participante. No es en absoluto complicado, pues como regatista me someto al reglamento, como cualquier otro. Una cosa es el trabajo en tierra para que la Copa del Rey Mapfre salga lo mejor posible y otro muy distinto el papel de armador. Me encanta competir en la Copa del Rey Mapfre. Son ya 15 años navegando en esta regata, una de las más importantes del mundo y me es imposible renunciar a ello. Lo haré mientras las fuerzas me lo permitan.

—¿Para cuándo el cambio definitivo en el corte entre las clases ORC 1 y ORC 2?

—Con el ORC decidimos en su día abrir ciclos de cuatro años en los que no se produjeran cambios en los cortes para garantizar una mayor estabilidad de la flota. Tenga en cuenta que venimos de unos años difíciles desde el punto de vista económico para los armadores. La Copa del Rey Mapfre no podía propiciar una carrera anual que fuera insostenible. En 2018 se abre un nuevo ciclo y será un buen momento para decidir los cortes del futuro con la Real Federación Española de Vela, los armadores y el comité organizador de la regata.

—¿Se favorece a alguien con el actual sistema, ya sea armador o modelo de barco?

—No está en el ánimo de la organización favorecer a barcos y armadores. Eso equivaldría a adulterar la competición. Rotundamente, no.

—Este año cambia usted de clase, sigue en el monotipo, pero esta vez navega contra la potente flota de Swan 42. ¿A que se debe el cambio?

—Los Swan llevan años implantados en la Copa y, como decía, están en un gran momento. A mí me gustan las regatas en tiempo real, entre barcos iguales. Hasta el año pasado competí en X35, pero se ha producido un cambio de tendencia y voy a probar suerte en Swan 42. El nivel es muy alto, sabemos que será difícil estar con los mejores, pero lo vamos a intentar.

—No se entiende muy bien que el monotipo X35 siga en la regata ¿A que se debe su presencia dado que al año pasado el número de inscritos fue muy bajo?

—El X35 no ha podido reunir el número de embarcaciones mínimas para formar clase este año. Al final no estará en la regata. Ello se debe a ese cambio de tendencia del que hablaba antes.

—¿Tiene buena salud la Copa del Rey Mapfre como marca de regata?

—Sinceramente, creo que nuestro modelo funciona y que la Copa del Rey Mapfre atraviesa uno de los momentos más dulces de su historia. Es un espectáculo deportivo de máximo nivel, una de las mejores regatas de Europa y un referente internacional. Además, tiene un impacto muy beneficioso para la ciudad de Palma, tanto a nivel económico como de imagen.

—¿Teme que algún otro club o territorial pueda llevársela a otro lugar de nuestro litoral. Cree factible que la regata pueda salir de Palma a corto plazo?

—Ni a corto ni a largo plazo. La Copa del Rey Mapfre lleva 36 años celebrándose en el Real Club Náutico de Palma. Una Copa fuera de Mallorca es impensable.

—Este año es el segundo de los tres que tiene firmados con Mapfre y BMW. ¿Va a tratar de continuar con ellos o se plantea otros patrocinadores?

—Mapfre y BMW son dos magníficos patrocinadores. No sólo por su aportación, sino por su implicación en las labores organizativas. Yo puedo decir que el Real Club Náutico de Palma se siente muy cómodo con ellas y que ojalá sigan muchos años más.

—¿Por qué se ha ido Gaastra?, desde radio pantalán se comenta de todo. Y el caso es que en ninguna de las noticias el RCNP queda en buen lugar, puedes explicar brevemente las razones para aclarar ideas.

—No sé a que pueden referirse esos rumores, pero le aseguro que carecen de fundamento. Gaastra concluyó su contrató. Tuvimos una muy buena relación con esta marca y sólo podemos sentirnos agradecidos por los años en que navegó a nuestro lado. Ahora tenemos otro proveedor de ropa de primer nivel, que es Sail Racing, y la relación está siendo también muy buena.

—Hay mucha gente que no entiende qué pintan en esta regata los catamaranes del circuito GC32.

—No creo que sea mucha gente. La Copa América se está haciendo con catamaranes. Esto no es el futuro de la vela, ni una excentricidad, es el presente, está aquí. Estamos muy orgullosos de contar con la flota de GC32, que son barcos espectaculares, y me consta que a sus armadores les encanta estar en la Copa del Rey. Al público también le gusta, los medios de comunicación en general lo aprecian como una evolución de nuestro deporte. ¿Qué más se puede pedir? Los GC32 estuvieron en la Copa el año pasado sin representación española. Esta temporada hay un barco español patroneado por un campeón olímpico. Me parece una gran noticia.