Volvo Ocean Race Caudrelier: «De momento el que ha demostrado que está fuerte es el "Mapfre"» El patrón del equipo chino «DongFeng» no se considera favorito a pesar de su tercer puesto en la pasada edición

Pedro Sardina

Charles Caudrelier es el patron del equipo chino "DongFeng", que resultó tercero en la pasada edición de la Volvo Ocean Race y que este año quiere superar ese puesto. Tiene un buen equipo y hasta ahora ha demostrado que cuenta con los mimbre apropiados para llegar a La Haya en una buena posición.

—¿Qué preparación han tenido hasta llegar aquí?

—Hemos comenzado en el mes de febrero entrenándonos durante cuatro semanas antes de recalar en nuestra base de Lorient. Tuvimos la oportunidad de hacer test con muchos equipos, pero al final nos decidimos por el «Mapfre» y estuvimos unas semanas en Sanxenxo entrenándonos con ellos. Creo que nos ha faltado un poco de tiempo, pero soy optimista.

—¿Después del éxito de la pasada edición en la que se consiguió un podio, «DongFeng» se siente favorito?

—No me gusta hablar de ser favorito. De momento lo que sí se ha demostrado es que «Mapfre» tiene un gran equipo y que están muy fuertes. Confío en poder estar a la altura y superar el resultado de la pasada edición, pero esto es vela y hasta el final no hay nada seguro.

—¿Qué sensaciones tiene después de haber navegado con toda la flota en la etapa Cero?

—Lo que hemos podido ver es que los españoles tienen el equipo más fuerte y más preparado y que el resto de equipos tienen un buen nivel. Creo que vamos a tener mucha competencia y va a ser una regata muy disputada. Nosotros no vamos a tener una estrategia definida, vamos a hacer nuestra regata lo mejor posible y esperamos que todo salga bien.

—¿Cuál es su opinión sobre que algunas etapas valgan doble?

—Estoy en contra y no me gusta. Creo que se ha puesto para sacar un rendimiento mediático y no para darle un valor añadido a la regata.

—Pero con esta regla, los equipos pueden jugarse la Volvo en el sur

—Sí, efectivamente. Si algún equipo tiene un problema de rotura de palo o algo similar, ya se puede despedir de ganar esta Volvo. La pasada edición nosotros perdimos el palo y si hubiera existido esta forma de puntuación no hubiéramos logrado estar en el podio final. Si extrapolamos esto a las demás etapas, ¿por qué vale lo mismo la etapa Alicante-Lisboa, que la Lisboa-Ciudad del Cabo, si una dura tres días y la otra más de veinte? Tiene el mismo valor con diferente dificultad. No creo que haya ninguna razón para que estas etapas valgan dos puntos.

—¿Qué es lo que más le gusta de esta edición de la Volvo?

—El recorrido es el de una verdadera vuelta al mundo. Me gusta mucho.

—¿Es partidario de cambiar el barco como quiere Mark Turner?

—Para mí este modelo no es el ideal para este tupo de regatas. Me gustaría un barco más rápido y con más posibilidades de navegación por los océanos. El 70 pies, que era un prototipo estaba más acode con la Volvo. Me gustaría que lo cambiasen, sí.

—¿Qué piensa de los «foils» en la vela oceánica?

—Es el futuro de la vela, incluso para navegar por los océanos. Se está trabajando muy bien en esta línea. Los foils le dan rapidez y estabilidad a los barcos, además de ser más espectaculares. Yo he trabajado con los nuevos IMOCA y hay mucha diferencia.

—¿Por qué la VOR no tiene la misma aceptación que la Vendee Globe?

—El programa es distinto. No es lo mismo diseñar un barco para ocho personas, que uno para dos o una. La cultura que tenemos en Francia de vela de aventura es única en el mundo. La Volvo es más anglosajona y no tiene la misma filosofía, además, en mi país los medios de comunicación se desviven por la vela e incluso la dan más importancia que al fútbol.

—¿Qué piensa de los equipos mixtos?

—La única manera de que las mujeres vayan ocupando un lugar en este tipo de regatas es tener una regla de este tipo. Creo que las mujeres son muy válidas para este tipo de regatas y que en un futuro habrá una igualdad en las tripulaciones. Yo con mis tripulantes femeninas estoy muy contento porque rinden igual que los hombres y ya no notamos el género en el barco.