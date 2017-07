No dejó de sonreír, ni de bromear con el trofeo. Ahora me lo pongo en la cabeza y hago malabares, ahora lo miro con adoración. Garbiñe Muguruza era su dueña, aunque se lo quitaron pronto por cuestión de protocolo. No pasa nada, su nombre ya está en el tablón de campeones de Wimbledon para siempre. Un premio mayúsculo a un esfuerzo todavía mayor.

Muguruza vive de éxitos sonados, enterrada en un año irregular, sobresalió a mitad de curso y explota en Wimbledon. Ya le pasó el año pasado, después de ser portada en París, bajó los decibelios de sus triunfos. Así y todo, ya tiene un Roland Garros y un título en Londres. Nada se le puede reprochar.

Con este subidón de adrenalina, de emociones y de ego, también Muguruza se impulsará en el ranking de la WTA. Como apenas defendía puntos del año pasado, estos 2.000 la elevan desde la plaza quince a la quinta. Diez puestos de golpe porque el esfuerzo ha sido agotador.

Y con un Grand Slam ya en el bolsillo, también en la carrera de campeonas, que solo cuentan los resultados de este curso, se mete de golpe entre las tres primeras.