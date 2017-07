Como siempre antes de un partido, Rafael Nadal cumplió con el protocolo que repite hasta la saciedad. Poco antes del inicio del duelo ante Gilles Muller, su rival en los octavos de final de Wimbledon, el español se llevó un buen golpe en los vestuarios del All England Tennis Club, un lance anecdótico que derivó en la carcajada de ambos jugadores.

Nadal, justo antes de saltar a la pista, se colocaba los calcetines, se ajustaba las zapatillas, y de ahí pegó un brinco para calentar, sin percatarse de que estaba justo debajo del marco de una puerta. El golpe fue importante y Nadal quiso poner cara de despreocupación ante la mirada de Muller, que estaba delante. Ambos se rieron de la anécdota, pero algo de daño se haría el español, seguro. Eso sí, saltó a la pista de inmediato buscando un hueco en los cuartos de final.

