La Central londinense disfrutó de un recital de otro favorito, un Roger Federer que no ha cedido un set en su camino y que sujetó las intenciones de sorpresa de Mischa Zverev. El de Basilea gozó de un servicio casi inexpugnable y un juego agresivo (61 golpes ganadores) que arrebataron la fe a su rival. El siete veces ganador del torneo no tembló pese a la buena respuesta que encontró enfrente.

El alemán fue capaz de rehacerse de un inicio en tromba del suizo. El dueño de 18 «grandes» se puso 4-1 arriba, pero cuando parecía un guion claro, Zverev cambió la película e incluso llegó a mandar sobre el césped inglés. El alemán no pudo sacar más premio que la muerte súbita ahí el suizo no perdonó. Federer no regaló nada con su saque a partir de ahí.

Ni en el segundo ni el tercer set tuvo opción de break un Zverev que aguantó en la batalla pero que, en ambos parciales, cedió su saque en el tercer juego. Una desventaja que no logró voltear ante el suizo, quien entra en la segunda semana con una cita con el búlgaro Grigor Dimitrov y con las mejores sensaciones posibles.