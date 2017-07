Roger Federer sigue dando cátedra en Wimbledon, disparado en su camino hacia el octavo título en el All England Tennis Club. No hay tenista que mejor se exprese en la hierba, y le sienta especialmente bien jugar en la de Londres. Este miércoles, en la enésima exhibición, derrotó por la vía rápida a Milos Raonic por 6-4, 6-2 y 7-6 (4).

El suizo ya está en las semifinales de un torneo que se le da de maravilla. Ha ido avanzando rondas con una autoridad sorprendente, la misma que ha exhibido para frenar a un cañonero como Raonic. El canadiense es mal cliente en esta superficie, pero ha sido el primero en aceptar la superioridad del campeón de 18 grandes. Federer está en otra dimensión.

Ahora se medirá a Tomas Berdych, que se ha beneficiado del abandono de Novak Djokovic para acceder a la penúltima ronda del tercer Grand Slam de la temporada. Esta será la duodécima semifinal de Federer en Wimbledon

El año pasado, Raonic se impuso al siete veces ganador en el All England en cinco sets para avanzar a la final contra Andy Murray. Ninguno de los dos estará este año en la penúltima instancia, tras la derrota del defensor del título ante el estadounidense Sam Querrey.

Acabó con once saques directos, no cedió su servicio a pesar de que Raonic dispuso de cuatro oportunidades, y quebró el de su rival en tres ocasiones. Sus 46 golpes ganadores dinamitaron el juego del canadiense que acabó con 48 errores no forzados.