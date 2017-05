Vergonzoso comportamiento de un tenista con una reportera

Ningún título, ningún triunfo, ningún número 1 da derecho a nadie a comportarse de una forma grosera e irrespetuosa. Pero es lo que ha creído que podía hacer el tenista Maxime Hamou.

El francés, número 232 del mundo, que jugó la primera ronda del cuadro final de Roland Garros, perdió contra Pablo Cuevas, pero su comportamiento ha sido lo que lo ha hecho tristemente famoso este lunes en París.

Cuando le estaban haciendo una entrevista, besuqueó y acosó a la periodista, Maly Thomas, de Eurosport que intentaba en vano hacer su trabajo.

Una situación muy incómoda para ella que ni siquiera tuvo ayuda por parte de sus compañeros en el plató y que no fue reprendida en directo, aunque quitaron la imagen.

Sin embargo, la organización, que le había dado una invitación para que jugara el torneo, sí ha sido contundente y le ha quitado la acreditación al tenista de 21 años.

El presidente de la FFT, Bernard Giudicelli, ha pedido que se investigue «el comportamiento impropio» del tenista. Eurosport pidió disculpas por las imágenes, emitidas en directo, y lamentó la situación.

El entrenador del tenista, Martin Vaisse, aseguró: «con 21 años se comenten muchas tonterías, pero que hay que saber cuándo hay que parar de hacerlas». «Es algo que tengo que trabajar mucho con él», dijo.

Another controversy concerning a French wild-card: yesterday, Hamou forced Maly Thomas (Eurosport) into his arms. Thomas not on site today. pic.twitter.com/248fbjgA0k