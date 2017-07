La toalla que ha revolucionado Wimbledon y el Grand Slam

Junto a las victorias incontestables de Rafa Nadal en sus dos primeros partidos, los numerosos abandonos en las primeras rondas o los malos modales de Medvedev, una sencilla toalla se ha convertido en otro de los asuntos más destacados de la presente edición del torneo londinense de Wimbledon.

El estadounidense Jack Sock quiso celebrar su triunfo sobre el chileno Garín regalando a la grada una de sus toallas. Cuando parecía que el afortunado que se llevaría la prenda era un niño de la segunda fila, un hombre sentado en la primera se la arrebató de un tirón para su desilusión.

La imagen se pudo ver en directo por televisión, por lo que las reacciones no se hicieron esperar. Una de las más ilustres fue la de la madre de Andy Murray, número uno del mundo e ídolo en el torneo londinense: «Si tú eres el tío con la camisa azul y el sombrero deberías estar avergonzado», se expresó en Twitter.

También Sock, que en el momento no se dio cuenta de los hechos, reaccionó intentando compensar al chaval, mediante un llamamiento en la misma red social: «Si alguien conoce al niño al que desafortunadamente quitaron la toalla de sus manos que diga su nombre y me aseguraré de darle una».

If anyone knows the kid that unfortunately had the towel ripped out of his hands...tweet his name at me and I'll be sure to get him one ūü§ôūüŹĽ