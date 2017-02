Thiem, campeón en Río

El austríaco Dominic Thiem, octavo del mundo, se proclamó este domingo campeón del Abierto de Río de Janeiro, el mayor torneo de tenis de Suramérica, al vencer en la final al español Pablo Carreño por 7-5 y 6-4 en una hora y 34 minutos.

Thiem, segundo cabeza de serie en el torneo y máximo favorito tras la eliminación en primera ronda del japonés Kei Nishikori, primer favorito, se mostró muy sólido desde el fondo de la pista ante un Carreño que se defendía como podía de los duros golpes de su rival.

El español no encontró el camino para poner en apuros a Thiem hasta el quinto juego, cuando los errores no forzados del austríaco provocaron al primera rotura del partido (2-3). No obstante, dos errores seguidos del asturiano, número 24 del mundo y cuarto cabeza de serie en el torneo, en el siguiente juego permitieron que Thiem le devolviera la ruptura e igualara a 3 el partido.

Los dos jugadores se mantuvieron seguros con su servicio hasta que, con 6-5 para Thiem en el duodécimo juego, el austríaco, más agresivo, sometió desde el fondo de la pista a Carreño, que salvó dos bolas de set pero no evitó la tercera, con lo que Thiem se llevó la manga por 7-5.

En el segundo set, Carreño, quien el sábado se proclamó campeón en dobles junto al uruguayo Pablo Cuevas justo después de su duro enfrentamiento en semifinales contra Casper Ruud, acusó el cansancio y perdió el servicio en el sexto juego (4-2) tras una gran volea de Thiem.

El austríaco, que llegó a la final sin perder un set, se dejó igualar el encuentro 4-4 tras una agresiva reacción de Carreño, aunque le devolvió la ruptura justo en el décimo juego, cuando en la primera pelota de partido de que dispuso, no la desaprovechó y cerró el partido. El de Río de Janeiro es el primer torneo que gana Thiem este año.

Pablo Carreño seguirá esta semana en el país suramericano, donde parte como cabeza de serie número uno y principal favorito del Abierto de Brasil, que comienza mañana lunes en Sao Paulo.