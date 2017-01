Tenso «enganchón» entre Tsonga y Wawrinka

Stan Wawrinkase medirá a su compatriota Roger Federer en las semifinales del Abierto de Australia después de dejar en la cuneta al francés Jo-Wilfried Tsonga tras derrotarle 7-6 (2), 6-4 y 6-3. El campeón de 2014 sometió completamente al galo, finalista en 2008, en un partido de mucha tensión.

Tanta que en uno de los descansos del duelo, el primero que Tsonga y Wawrinka disputaban en un Grand Slam fuera de Roland Garros, ambos tenistas se enzarzaron en una acalorada discusión sobre la pista de la 'Rod Laver Arena'.

Terminado el primer set, con ambos en sus banquillos, se produjo una escena surrealista cuando Tsonga le reprochó a su contrincante haberle mirado de reojo. «¿Qué dices? Tú me miras y me hablas. ¿Qué buscas? Mira hacia adelante, ¿acaso te he mirado yo?», replicó el suizo. «Por supuesto», respondió el francés.

«¿Cuándo?», le espetó desafiante Wawrinka. «Ahora mismo», volvió a contestar tajante el galo, haciendo estallar a su rival: «Me estás mirando tú, es un partido de tenis y tienes que calmarte. Relájate un poco».

«No estoy preocupado», señaló indiferente el francés, antes de que Wawrinka cerrase la discusión: «Tú haz tus cosas que yo haré las mías y todo irá bien».

Antes de reanudarse el juego, Wawrinka se quejó al juez de silla: «Que me deje de mirar así o llamaré al supervisor».