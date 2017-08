El tenista suizo Stanislas Wawrinka, número cuatro del mundo, ha anunciado este viernes que deberá someterse a una operación en su rodilla izquierda y que se perderá lo que resta de temporada, por lo que no podrá defender su título del US Open.

«Estoy triste al anunciar que, después de hablar con mi equipo y mi médico, tuve que tomar una decisión difícil de someterme a una operación de rodilla. Esta fue la única solución para asegurarme poder competir al nivel más alto muchos años más», señaló en un comunicado hecho público en sus redes sociales.

El helvético, que no podrá defender en título del US Open, reconoce que la decisión es «muy decepcionante» pero necesaria. «Ya estoy mirando al futuro y a la planificación de mi recuperación. Me encanta este deporte y voy a trabajar duro para volver a mi máximo nivel para jugar muchos más años», indicó antes de agradecer el apoyo de sus seguidores.

De esta manera, Wawrinka se une a la baja del serbio Novak Djokovic, número cinco del ranking ATP, que el pasado 26 de julio confirmaba que no volverá a las pistas hasta 2018 para recuperarse de una lesión en el codo derecho.

Por otra parte, el escocés Andy Murray, número uno del mundo, ha anunciado este viernes que no participaría en el torneo de Montreal, sexto Masters 1.000 de la temporada, por una lesión de cadera, que le hace ser duda para el último Grand Slam del año. La baja del británico hará que el español Rafa Nadal pueda recuperar el cetro mundial si alcanza las semifinales del torneo canadiense.