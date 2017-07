Enero de 2018. Esa será la fecha en la que Novak Djokovic regresará a las pistas. Con la curación de su lesión como principal objetivo, el parón del serbio supone, también, una variación en el ranking mundial. En la posición, por tanto, que el tenista ocupa actualmente, donde es número cuatro.

Antes de saberse su participación o no en el US Open, Djokovic ya sabía que, por primera vez en diez años, saldría de los puestos del «Top 4». Toda una década entre los primeros del mundo. Un lugar que el próximo lunes cederá.

Pero no solo será eso lo que el tenista serbio deje a un lado. En lo que queda de temporada, Djokovic defiende 3.740 puntos. Una cifra que ya hay que restar a los que tiene ahora: 6.325. Por tanto, finalizará este curso con 2.585, una cantidad que hará que salga, además, del «Top 10».

El serbio no jugará el último Grand Slam del año, donde defendía 1.200 puntos por ser finalista la pasada campaña. Lo sorprendente no es eso, sino que desde su debut, en el Abierto de Australia en 2005, había disputado todos los grandes. Más de doce años, 51 «majors» jugados. Además, cerrará el año sin ganar ninguno de los cuatro Grand Slam, hecho que no ocurría desde el año 2011.

Respecto a lo que queda de curso, estos son los números que Djokovic defendía. El Masters 1.000 de Montreal, donde ganó el año pasado; Cincinnati, torneo que no disputó en 2016 y que le falta por sumar a su palmarés; los 1.200 ya mencionados del US Open, y los últimos Masters 1.000, en Shanghai y París, en los que consiguió 360 y 180 puntos, respectivamente, el año pasado.

A todo ellos habría que sumarle el torneo de maestros, el que cierra la temporada. El curso anterior, el tenista serbio fue finalista del ATP Finals, por lo que pierde de ahí también 1.000 puntos como actual subcampeón.

Un 2017 que el serbio deseará olvidar para volver el año que viene con mayor fuerza. Antes de su parón, pudo sumar en esta temporada dos títulos más a su palmarés: Doha y Eastbourne.