La tenista canadiense Eugenie Bouchard fue uno de los millones de espectadores que no se perdieron la pasada madrugada la disputa de la edición número 51 de la Super Bowl de la NFL. Un partido que acabaron ganando los New England Patriots de Tom Brady gracias a una genial remontada. Lo que no sabía Bouchard al inicio del choque es que una apuesta en las redes sociales la acabaría metiendo en un pequeño aprieto.

Con los Falcons mandando en el marcador y los Patriots lejos de la victoria, la canadiense se atrevió a comentar en su perfil de Twitter que elm resultado era el que ella había previsto: «¡Sabía que ganarían los Falcons!»

Su apuesta pronto concitó un buen número de respuestas, pero entre ellas una que llamó la atención de la tenista: «Una cita si los Patriots ganan?». «¡Seguro!», contestó sin vacilar Bouchard, convencida de la victoria de los de Atlanta.

@geniebouchard if patriots win we go on a date?

Sin embargo, Tom Brady y sus Patriots se hicieron poco a poco con el control del partido y redujeron las distancias en el marcador, haciendo menos imposible la remontada. «¿Así que dónde vives...?», preguntaba a modo de broma Bouchard al tuitero que se había apostado la cita con ella.

«Chicago. Voy a clase en Missouri. Podemos tener la cita cuando tú quieras», respondió éste a las puertas de la victoria de los Patriots.

@geniebouchard Chicago. Go to school in Missouri. We can go on a date where ever you want! 😜