Serena, Wozniacki y Bouchard, estrellas del especial bañadores de Sports illustrated

El especial bañadores de la revista estadounidense Sports Illustrated es ya uno de los clásicos del año. Cada año la publicación acoge a un buen número de estrellas que posan con las tendencias del próximo verano, y nunca falta alguna que otra figura del deporte entre sus páginas.

La estadounidense Serena Williams, la danesa Caroline Wozniacki y la canadiense Eugenie Bouchard son las tres tenistas que participan en el especial de esta temporada junto a las gimnastas Simone Biles y Aly Raisman.

Serena Williams, número uno del mundo, aparece en la publicación por segunda vez (la primera fue en 2003), mientras que Wozniacki (número 18 del mundo y exnúmero 1) repite por tercer año consecutivo. El año pasado ya sorprendió al aparecer junto a Lindsay Vonn y Ronda Rousey en un especial «body paint».

The new @SI_Swimsuit is on the stands today!!! So excited and honored to be included in the issue for the third straight year!☺️😍 pic.twitter.com/kx9O4wgfAf