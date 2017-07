El partido se desarrolló en dos capítulos, obligadas las jugadoras a parar por la lluvia y a refugiarse en la Pista Central después de que Johanna Konta hiciera historia al batir a Simona Halep. Pero los dos capítulos tuvieron la misma protagonista: Magdalena Rybarikova.

La eslovaca, 87 del mundo y lejos de las cabezas de serie, sorprende en esta semana de Wimbledon con su nombre en las semifinales. Superó a CoCo Vandeweghe por un doble 6-3 en apenas una hora y cuarto y se enfrentará con Garbiñe Muguruza por un puesto en la final del sábado.

Se han enfrentado en cuatro ocasiones, con dos victorias para cada una. La española ganó en el Abierto de Australia 2013 (4-6, 6-1 y 14-12) y en Indian Wells 2013 (6-4 y 6-0). La eslovaca se llevó los triunfos en París 2013 (3-6, 6-1 y 6-3) y en Birmingham 2015 (6-3 y 6-1. Muchas cosas han pasado, precisamente, en estos dos años. Todo de cara para Muguruza, con una final en Wimbledon 2015 y el título de Roland Garros 2016; algo menos bien para Rybarikova, ningún título desde 2013.

Sin embargo, Muguruza no se fía de Rybarikova, que sigue diciendo que este Grand Slam londinense es para ella un cuento de hadas. No por nada se ha plantado en la penúltima ronda, con categoría y deshaciéndose por el camino de Niculescu, Pliskova (nuevo número 1), Tsurenko y Martic. Antes de enfrentarse a Vandeweghe, contra la que no se permitió fallar ni ceder ni ante la tormenta ni ante los nervios de un escenario inexplorado para ella. Su mejor actuación en un Grand Slam fueron las terceras rondas del US Open 2008, 2009 y de Wimbledon 2015.

Rybarikova es la jugadora con menor ranking en alcanzar unas semifinales de un gran en la última década. Y en Wimbledon lo logró la china Zheng Jie, 133 del mundo, en 2008. «No me lo puedo creer que sea una semifinalista de Wimbledon. Necesito dormir para creérmelo», se expresaba a las cámaras de la BBC nada más terminar el choque con Vandeweghe.

El cuento de hadas continúa para la eslovaca, que estuvo apartada del circuito buena parte de 2016 para operarse de la muñeca y de la rodilla.