Se acabó la especulación: Maria Sharapova no estará presente en Roland Garros. La Federación Francesa de Tenis (FFT) ha anunciado que no le dará a la jugadora rusa una Wild Card, indispensable para su participación en el Grand Slam, ya que no cuenta con plaza automática para jugar la fase previa.

Sharapova, que actualmente es la número 211 del mundo, volvió al circuito tras 15 meses sancionada por su positivo en Meldonium durante el Open de Australia de 2016. Jugó en Stuttgart y Madrid gracias a la invitación de las organizaciones del torneo, al igual que está haciendo en el Foro Itálico de Roma, actualmente.

Justo antes de que Sharapova disputase su partido de segunda ronda en Roma contra Mirjana Lucic-Baroni, el presidente de la FFT, Bernard Giudicelli, consideró que no hay margen de invitaciones para alguien que regresa de una sanción de dopaje.

Sin presencia en Roland Garros (del 28 de mayo al 11 de junio), donde ganó en 2012 y 2014, Sharapova tendrá que luchar por tener clasificación directa para Wimbledon, que tampoco se ha pronunciado sobre si invitarán a la jugadora rusa. Se aseguraría la participación en Londres si llega a semifinales en el Foro Itálico.