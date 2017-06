La consecuencia inmediata de la conquista de París se refleja en el ranking de la ATP. Rafael Nadal asomará el lunes en la segunda posición de la lista, un salto desde la cuarta plaza. Es líder destacadísimo en la carrera de campeones y en la clasificación general ya solo tiene por delante a Andy Murray, que aunque está lejos le puede superar en Wimbledon.

No hay que olvidar que Murray, finalista en 2016 en París, venció en Wimbledon y antes en Queens, así que tiene que defender un puñado de puntos (2.500) en la hierba británica. Por contra, Nadal solo puede sumar, aunque no hay que olvidarse que Djokovic puede mejorar en el All England Tennis Club ya que el curso pasado perdió en tercera ronda.

Son conjeturas, pero la realidad es que desde aquí hasta el final del US Open, Murray tiene que defender 3.460 puntos y Nadal solo 270. Entre ambos hay, en estos momentos, una diferencia de 2.605 puntos.