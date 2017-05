La actitud del tenista francés Maxime Hamou acosando a una reportera de Eurosport durante una entrevista ha sido el pistoletazo de salida para provocar la reacción en cadena. El primer paso lo dio este martes la Federación Francesa de Tenis (FFT), que fue quien invitó a Hamou al cuadro final, le retiró la acreditación y anunció que abriría una investigación por «comportamiento inadecuado».

Acoso del francés Maxime Hamou a una periodista le valió el cupo en Roland Garros https://t.co/y3MaFcKXQgpic.twitter.com/Vr8DcxAGWe — V•Shenko🔥 (@Oenomaus04) 31 de mayo de 2017

Pero las críticas al tenista proliferaron con las horas, y su propio entrenador aseguró que «hace muchas tonterías», incluso para ser un veinteañero.

Ante la amplitud de la reacción, el propio jugador se pronunció de madrugada en las redes sociales asegurando: «Aprendo todos los días de mis errores para convertirme en un mejor jugador y en una mejor persona».

«Mis compañeros se rieron porque pensaban que era una broma»

Eurosport también se disculpó por el comportamiento de Henri Leconte, uno de sus comentaristas, que desde el plató, no paró de reír mientars la reportera sufría el acoso de Hamou. la cadena aseguró que, en ningún caso, aprueba lo que sucedió, al tiempo que mostró todo el respaldo a su periodista.

Por su parte, Maly Thomas, la reportera acosada, afirmó en un medio digital que, de no haber sido en directo, «le habría soltado una bofetada», al tiempo que señaló que con ese tipo de comportamientos se «ayuda muy poco». «Son situaciones que se banalizan y no debería ser así. Él se destroza a sí mismo haciendo ese tipo de cosas».

Thomas también habló sobre la reacción de sus compañeros en el plató: «conozco a todos y sé que no son malos, en ningún caso eran burlas. Se rieron porque pensaban que era una broma, pero comprendieron rápidamente que no era así. No dudo ni un segundo de su apoyo»