A las faldas de la Philippe Chatrier, Rafael Nadal se esmera durante más de hora y media en la pista 4, que está repleta para ver de cerca al balear. Justo al lado, en la 5 y sin suscitar tanto interés, Dominic Thiem reclama un sparring zurdo para preparar el duelo de hoy, una semifinal tremenda que se ha convertido ya en el clásico de esta temporada. Son los dos tenistas que mejor se emplean en la tierra, con la derrota de Nadal en Roma como último precedente justo después de vencer él las finales de Barcelona y Madrid. París, sin embargo, es otra cosa, y mucho más lo es la Chatrier, enorme recinto con el que el español mantiene un hechizo especial. Ahí, en donde solo ha perdido dos veces (Soderling en 2009 y Djokovic en 2015), juega de local.

«Hay que ver el récord que tiene Rafa en esa pista. Si me dices que tengo que poner mi vida en juego con Rafa, elegiría sin duda este escenario. Si hay algo difícil en este deporte es ganar a Rafa en esa pista», reflexiona Carlos Moyá, entrenador del aspirante al décimo título aquí y que destaca la importancia del recinto para el duelo de hoy. «Es una pista en la que el rival pierde la referencia al ser tan grande, le cuesta saber dónde está situado. Y también hay un tema mental. Cuando él entra ahí sabe que tiene un idilio con esa pista, que hay una historia. La confianza vuelve, eso influye».

Efectivamente, la Chatrier tiene una peculiaridad que le diferencia de todas las pistas de tierra del mundo. Como Nadal juega con tantísimo efecto, envía al oponente al muro, lejísimos de la línea de fondo y casi sin opciones de dominar el punto. Y, aunque no esté Nadal de por medio, igualmente cuesta mucho coger las distancias en la central francesa.

«En mis primeros años, era demasiado grande para mí. El espacio que hay a los lados y en los fondos se convirtió en algo increíblemente difícil de manejar. No sabía dónde ponerme. Automáticamente, estaba demasiado alejado de la línea, no tienes algo inmediatamente detrás, como ocurre en las pistas anexas», comentó Roger Federer hace unos cursos. En cierto modo, Nadal entiende lo que dicen ilustres como el suizo, pero, claro, le tiene mucho más cariño. «La Chatrier es una pista más complicada. Después de muchos partidos es una pista que normalmente me ha ayudado. Siento algo muy especial ahí». No hace falta que lo jure.

«Lleva al rival muy atrás»

«Aunque mide lo mismo que todas, cambia», aporta Toni Nadal. «En una pequeña sueles jugar más agresivo. En una tan grande, tiendes a irte un poco más atrás. Cuando te abren con un golpe angulado te vas más lejos si cabe, pierdes la referencia». Àlex Corretja, que está en París como comentarista de Eurosport, se suma al debate. «El estilo de Rafa, que juega con bolas tan altas y que te envía tan al fondo, obliga a los rivales, sobre todo a la hora de atacar, a que lo vean muy difícil porque él defiende muy bien. Hay muchas bolas que en una pista normal ya tocarías la valla, como en la Lenglen, y en cambio en la Chatrier puedes recuperar. Y cuando Rafa ataca, tiene al rival muy atrás. Si no te das cuenta, te estás yendo uno o dos metros por detrás de la línea de fondo y es cuando realmente no le haces daño».

Thiem ya jugó con Nadal en la central en 2014 (6-2, 6-2 y 6-3 para el español), pero este Thiem es otra cosa. Es el nuevo clásico de la tierra y Nadal llega lanzado, más rápido que nunca para plantarse en semifinales. «Te diría que si no está en su mejor momento, está muy cerca», dice Moyá. Encima, cuenta con el embrujo de la Chatrier.