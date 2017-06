Rafael Nadal por fin tendrá una «Copa de los Mosqueteros» en casa. Tras ganar su décimo título en París, al de Manacor se le entregó una copa, exactamente igual a la que había levantado como campeón, para que la tuviese en propiedad. En ella podía leerse «Décima Nadal», con los años en los que la había conseguido.

El encargado de darle el trofeo fue su tío y entrenador, hasta hoy, Toni Nadal. «Gracias, sin ti esto no hubiera sido posible». Así ha querido agradecer a su tío, quien se despide como técnico en este Roland Garros.

En un segundo plano siempre, sin querer ser protagonista de nada, Toni Nadal ha aparecido durante la clausura del torneo para entregarle a su sobrino una réplica del trofeo, como premio a los diez conseguidos por el balear en la Philippe Chatrier.

A special moment between @RafaelNadal & Uncle Toni.



A replica of the Coupe des Mousquetaires. #RG17#LaDecimapic.twitter.com/kKfCqRqpXO