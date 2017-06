Solo podía quedar uno. El pase seguro de un español más hasta la tercera ronda de Roland Garros conllevaba dejar a otro por el camino. Conocedores de ello, Feliciano López y David Ferrer pelearon como titanes por seguir adelante en el torneo. Cuando uno flojeaba, el otro aprovechaba para atacar y hacerse con el set. Así, llevaron el partido hasta el quinto y último set, con un 7-5, 3-6, 7-5, 4-6 y 6-4 para López.

Casi cuatro horas de partido bajo el sol sofocante de París. 'Feli' y Ferru vivieron un encuentro muy disputado en la Pista 3 donde los aficionados disfrutaron del tenis de los jugadores nacionales. Un partido con sabor a revancha, ya que en Roma, su último duelo, la victoria cayó del lado de Ferrer.

«Ha sido un partidazo. Para mí, ganar a David en tierra, en este torneo, es un premio. Hemos jugado muchas veces, pero nunca le había ganado en tierra. Es impresionante. Por momentos he jugado muy brillante y agresivo», aseguró el toledano.

En total se produjeron 43 opciones de rotura, 19 para Ferrer y 24 para Feliciano, y ambos cerraron el choque con una gran cantidad de errores no forzados (58 por 68).

«Ha sido un partido muy duro, Feli ha jugado muy bien, ha sido un buen partido, pero si pierdes tres veces tu saque en el quinto set te vas enfadado. No he podido hacer más, he hecho lo que he podido, pero me da rabia que me rompa tres veces en el quinto, en ese momento he estado mal», afirmó Ferrer tras el encuentro.

Feliciano López ya está en tercera ronda, donde le espera Marin Cilic, número ocho en el ranking ATP. Se han enfrentado en seis ocasiones, con un balance de 4-2 para el croata. Sin embargo, las dos victorias del toledano sobre Cilic han sido en tierra. Datos que favorecen a López de cara al partido.