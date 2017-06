Garbiñe Muguruza se despidió entre lágrimas de Roland Garros, derrotada por Kristina Mladenovic en los octavos de final de París. Fue un partido volcánico, con muchos nervios y con una cuestionable actitud por parte de la grada, entregada a la tenista local. Muguruza, en sala de prensa, aseguró que por momentos se sintió en la Copa Federación.

En su explicación, la hispanovenezolana dijo que el público fue muy duro y que debería haberse comportado con más respeto. Fue una rueda de prensa dramática, pues Muguruza tuvo que abandonar la sala entre lágrimas por un cúmulo de circunstancias.

Sam Sumyk, el entrenador de Muguruza, se expresó con más contundencia en las redes sociales. El técnico, que es francés, cargó contra la afición de Roland Garros en las redes sociales con un mensaje muy duro. «Enhorabuena Mladenovic. Garbiñe Muguruza, muy orgulloso de ti. Nunca es fácil defender título. A la grada francesa, patética, ninguna clase».

Congrats to k. Mladenovic.@GarbiMuguruza very proud of you.Never simple to be defending champion.To the French crowd, pathetic, no class!!