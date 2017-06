Rafael Nadal ha protagonizado un incidente con el árbitro Carlos Ramos durante su partido de octavos de final de Roland Garros ante Roberto Bautista. El juez de línea le ha amonestado hasta en dos ocasiones por consumir demasiado tiempo entre punto y punto, una medida que ha enfadado mucho al balear.

Con 3-1 y 30-0 en el primer set, Nadal ha recibido la primera amonestación por tardar más de 20 segundos en realizar el saque desde la finalización del punto anterior. Ha seguido jugando con normalidad, ha ganado el juego y, ya en el descanso, ha discutido con Ramos, alegando que no es posible terminar un punto en la red, secarse el sudor y sacar en esos 20 segundos. «Pítame los warnings que quieras, total, no me vas a pitar más», ha exclamado el campeón de 14 grandes.

😡 "Me vas a tener que pitar muchos warning en todo el partido. Pítalos porque, total, no me vas a pitar más". ➡️ https://t.co/evwwk8r5hspic.twitter.com/SYt4KAM9r4 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) 4 de junio de 2017

Ya en el tercer set, se ha repetido la misma historia. El árbitro le ha cantado el segundo warning y Nadal, tal y como marca la norma, ha perdido un saque. Entonces, el mallorquín mandaba 6-1, 6-2 y 1-2, con 15-30 en su saque. Ha salvado el juego, pero contrariado por la decisón del juez.

No es la primera vez que Nadal tiene un encontronazo con un juez de silla. Cabe recordar que tuvo uno muy sonoro con Carlos Bernardes, e incluso solicitó a la ATP que no le arbitrara durante una temporada. Ahora parece que con Carlos Ramos se repite la historia.