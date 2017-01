Nico Almagro se ha disculpado después del revuelo que provocaron sus declaraciones en la sala de prensa después de retirarse en su primer partido del Abierto de Australia. Al tenista español no le gustó que le preguntaran si había jugado únicamente por el dinero que suponía el partido teniendo en cuenta que no estaba en condiciones físicas óptimas para hacerlo y explotó: «He sido top-10, tengo más de 10 millones de dólares, no voy a jugar por 50.000».

«La pregunta es desafortunada. No podía competir y lo primero que se me pregunta es por el cheque. La respuesta no tiene que ser esa, pero esa no tiene que ser la primera pregunta», se justificó el murciano ante los micrófonos de 'El Partidazo' de la Cadena Cope.

[Escucha aquí la entrevista a Nico Almagro en Cope]

«Mis resultados están ahí. Al final preguntar por el dinero a un deportista es ofensivo. En 15 años de carrera me he limitado a jugar por ambición. Ahora se me quiere juzgar por una respuesta en caliente, mal por mi parte, y nada más. El que lo quiera entender, lo va a entender. No me escondo, no me guardo las cosas y, a veces, me juega una mala pasada», añadió.

«La lesión viene en un momento oportuno por la paternidad», zanjó Almagro.