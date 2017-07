Rafael Nadal concedió una entrevista a uno de sus más antiguos amigos, el extenista argentino Juan Mónaco, en la cual el mallorquín cuenta detalles de su vida. La conversación entre los dos deportistas tuvo lugar en un yate en Ibiza. Se divide en tres partes, las tres relacionadas tanto con su vida deportiva como con su vida personal de la que no habla muy a menudo.

El tenista español empezó desvelando uno de los elementos fudamentales para volver al máximo nivel: «mantener la ilusión, esto creo que es la clave». Aunque según él «ya estaba a un nivel muy alto» el año pasado cuando se lesionó.

Además explicó que se cuida de manera diferente con el tiempo para seguir compitiendo: «Me estoy cuidando un poco más que cuando era más joven. Cuando tienes más años vas cogiendo consciencia de todo lo que uno necesita para intentar seguir haciendo lo que a uno le gusta y sobre todo seguir haciéndolo en condiciones de poder competir por lo que me motiva, si no, estaría pensando en otras cosas».

En cuanto a la lucha del español con Roger Federer por el puesto de número 1 mundial, Nadal reconoce sus oportunidades: «Somos los dos que estamos mejor clasificados sin ninguna duda para competir por algo bonito a final de año, pero dependerá de lo que estamos capaces de hacer desde aquí».

El último tema de la conversación fue el fútbol, una de las aficiones de Rafael Nadal que además es fan del Real Madrid. El tenista afirmó: «El Madrid tiene un grandísimo equipo» y confesó que le gustaría que el equipo fichara a Kylian Mbappé porque «es un jugador muy joven, tiene un grandísimo recorido y es una apuesta muy fuerte».