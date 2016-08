Pleno en el debut de los españoles en el US Open y dudas para Djokovic

Rafael Nadal arrancó ayer su participación en el US Open de Nueva York con la carrerilla anímica que tomó en Río de Janeiro. El regusto de su oro olímpico en dobles y la excelente semifinal que disputó al argentino Juan Martín Del Potro se volvieron a sentir ayer en su debut frente al uzbeko Denis Istomin.

El tenista mallorquín dominó el partido con mucho ritmo desde el principio, desgastando con su derecha el revés de su rival, el 107 del mundo. El uzbeko tuvo una tímida reacción en el segundo set, pero Nadal acabó imponiéndose sin dificultades (6-1, 6-4, 6-2).

«Creo que jugué un partido sólido», dijo Nadal después del encuentro, en el que no pareció aquejado de los problemas de muñeca que le han mantenido en el dique seco parte de esta temporada. «Lo más importante es que estoy en Nueva York compitiendo. Las lesiones forman parte de la vida de un deportista, pero no me gusta estar fuera del circuito».

El de Nadal fue solo el primero de una racha de triunfos para los tenistas españoles en la primera jornada del torneo neoyorquino. Aunque también se llevó la victoria, Garbiñe Muguruza no lo tuvo tan fácil como el tenista de Manacor. La hispano-venezolana, tercera cabeza de serie, se enfrentaba a una rival en principio de poca entidad, la belga Elise Mertens, número 137 del mundo. Sin embargo, Muguruza no encajó bien el calor de mitad de tarde en las pistas de Flushing Meadows, con temperaturas por encima de los treinta grados. Encajó tres juegos en contra nada más arrancar el partido, y cedió el primer set.

La posibilidad de salir de Nueva York como número uno del mundo parecían esfumarse a las primeras de cambio, pero Muguruza reaccionó tras una petición de atención médica, retomó la iniciativa y acabó imponiéndose (2-6, 6-0, 6-3).

En el cuadro masculino, también pasaron a segunda ronda Nicolás Almagro, que se deshizo del húngaro Marton Fucsovics en tres sets (6-1, 6-4, 7-6) y Albert Ramos-Vinolas, que derrotó con más trabajo al francés Julien Benneteau (3-6, 6-3, 6-3, 2-6, 6-1).

El único español que no pasa de ronda es Guillermo García-López, al que le tocó competir con otro español, Roberto Bautista Agut. Este último, 15º cabeza de serie, tuvo que pelear cuatro sets para seguir en competición (7-5, 6-1, 6-7, 7-6).

Entre los grandes favoritos, el primer cabeza de serie, Novak Djokovic, arrancó su participación con una victoria ante el polaco Jerzy Janowicz. El número uno del mundo dejó algunas dudas en el partido. Acostumbrado a pasearse por las primeras rondas de esta competición sin ceder sets, perdió en la segunda manga ante un Janowicz cuyo mayor peligro está en la potencia de su saque. Fue una victoria trabajada para el tenista serbio, que fue de menos a más para imponerse en cuatro sets (6-3, 5-7, 6-2, 6-1).