La peculiar diversión de Monfils bajo la lluvia

Gael Monfils ha sido uno de los protagonistas en la lluviosa jornada del Abierto de Estados Unidos de tenis en Nueva York. El jugador francés, que este jueves cumplió 30 años, demostró su sentido del humor al saltar a la pista con su equipo para participar en un peculiar juego.

En mitad de la pista, Monfils y sus compañeros se retaron a una especie de mezcla entre la petanca y el curling. El objetivo era sencillo: lanzar la pelota de tenis para que se quedara lo más cerca posible de la línea de fondo, bajo un aguacero tremendo. Y la verdad es que al galo no se le da nada mal...

The rain never bothered @Gael_Monfils anyways...#USOpenpic.twitter.com/hQJcLRxags