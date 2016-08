La victoria de Rafael Nadal ante Andreas Seppi en la segunda ronda del US Open (6-0, 7-5, 6-1) tuvo tan poca historia que el respetable neoyorquino deseaba que se pusiera a llover para darle algo de emoción a la noche. Y el cielo de Queens se puso a chispear y con ello se activó el techo retráctil de la pista Arthur Ashe, la central del torneo. El cierre de los dos paneles gigantescos tardó cinco minutos y 35 segundos en producirse, y el público lo remató con una ovación. Es la gran novedad del torneo este año, y la organización parecía ansiosa de enseñárselo al mundo. Sacó Nadal y tras un breve intercambio, Seppi lanzó la pelota a la red. El mallorquín se había convertido hace unos días en el primer tenista profesional en entrenar con la cubierta echada. En ese momento lograba el primer punto ‘indoor’ de la historia del abierto neoyorquino.

El partido transitaba entonces por el segundo set, con un marcador de 3-3. En la primera manga, Nadal pasaportó al italiano con un 6-0, con un juego sólido basado en su derecha de siempre.

El segundo set fue más disputado, Seppi —un rival al que «siempre tienes que jugar muy bien para ganarl»”, según explicó Nadal después— empezó a soltar disparos planos y duros y a mover al español. No fue suficiente: Nadal no le permitió ni siquiera arrancar un tie-break, y en el último y definitivo set volvió el dominio del principio, con un Seppi que acumuló errores no forzados.

La conversación tras el partido fue el techo y su incidencia en el juego. «No hay gran diferencia», aseguró a pie de pista y calificó la novedad «como una gran mejora para el torneo». Con él, el US Open dice adiós a los retrasos por lluvia, a veladas interminables hasta entrada la madrugada y a televidentes despistados que no saben a qué hora continuará un partido.

En la rueda de prensa, más de la mitad de las preguntas de los periodistas versaron sobre el mismo tema. ¿Hay más ruido? ¿Afecta al juego? Nadal sí reconoció que le «sorprendió» el nivel de ruido, «hay más de lo habitual y en tenis estás acostumbrado a jugar en silencio».

Lo importante para el tenista, que no ha perdido ningún set en los dos partidos que ha jugado en Nueva York, es seguir cogiendo confianza en su juego. «Sentir que mejoras poco a poco, da buenas sensaciones y energía», aseguró.

«Cada partido es importante, cada ronda es importante, cada punto es importante», dijo Nadal, casi en homenaje a Diego Simeone. Los próximos serán contra Andrey Kuznetsov, al que calificó como un rival «agresivo, con grandes golpes desde el fondo, peligroso». Para derrotarle, reflexionó, deberá «mejorar, jugar más profundo, más alto, cambiar la velocidad, cambiar el ritmo de la bola con golpes cortados… Y necesitaré más golpes ganadores».

Resto de españoles

Kuznetsov fue ayer el verdugo de otro español, Albert Ramos-Viñolas (7-5, 6-4, 7-6). Mejor suerte tuvieron Nicolás Almagro y Roberto Bautista Agut. El primero volvió a mostrar que ha recuperado las buenas sensaciones esta temporada, después de la lesión que le apartó de la pista hace dos años. Se impuso al uruguayo Pablo Cuevas -18º cabeza de serie- en un partido muy disputado (7-6, 6-4, 7-6). También logró pasar a tercera ronda Roberto Bautista Agut, que ganó al argentino Federico Delbonis a pesar de comenzar el primer set con dudas (5-7, 6-2, 6-3, 6-2).