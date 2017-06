Rafa Nadal inició la final de Roland Garros ante Stan Wawrinka de forma inmejorable. Dos breaks casi al comienzo le permitieron llevarse el primer set casi sin despeinarse. El segundo lo inició de la misma manera. Y fue ahí, con Wawrinka medio desquiciado y Nadal desplegando su mejor tenis, cuando el balear se sacó de la manga una derecha ganadora que terminó por rendir a su rival.

When you're not even looking but you hit an amazing winner...



Un peu de magie ? C'est parti ! #RG17pic.twitter.com/4bZuEVVTbS