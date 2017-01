Nadal: «Victorias así dan confianza y energías para seguir»

El español Rafael Nadal señaló tras derrotar al alemán Alexander Zverev en el Abierto de Australia, que está victoria le da «confianza y energía para seguir». [Cuadro masculino]

«La victoria me da confianza, y energía para seguir, y al final cuando uno trabaja mucho también necesita de victorias así», dijo Nadal, que hasta este sábado no había cedido un set. «Llevo tiempo trabajando y luchando para momentos así, es bonito y satisfactorio que las cosas salgan, a nivel físico, mental y tenístico», añadió orgulloso.

«Ganar en tres sets es fantástico, porque significa que estás jugando bien, pero a nivel general, victorias así son necesarias y muy importantes para tener confianza y tranquilidad, y salir a la pista otra vez y saber que estás preparado para superar adversidades», resumió Nadal, que no aseguró que este triunfo signifique el click deseado en su regreso. «Las cosas no se saben hasta posteriori. Hoy ha sido un partido importante, pero uno más al final. Estoy en la cuarta ronda, muy feliz por ello y aparte porque he conseguido ganar un partido muy complicado y contra un gran rival», dijo.

«Si eso me dará un 'click' lo veremos», agregó, «ahora tengo un partido muy complicado contra Monfils, seis del mundo, es un buen comienzo de año para mí, y sobre todo después de estar mucho tiempo sin competir como ya he explicado».

«Es muy poco bagaje con tanto tiempo», dijo Nadal que repitió que de la última parte del año pasado solo jugó bien en el US Open. «He trabajado mucho y muy bien y luego hay que desarrollarlo en los partidos», apostilló. «Las cosas básicas que hay que corregir me lo darán las victorias. A nivel de juego estoy muy bien. Luego, esa tranquilidad extra te la dan las victorias y los partidos. No sé lo que va a pasar en la siguiente ronda, pero para mí, de cara al futuro es una victoria importante», añadió sobre su triunfo sobre Zverev.