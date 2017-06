Nadal renuncia a Queens

Antes de ser quien es, campeón de diez Roland Garros entre otras muchas cosas, a Rafael Nadal le incentivaron con un reto mayúsculo para pasar a ser parte de la historia. «Le dije -explica Toni Nadal- que lo principal era ganar Wimbledon, que si quería diferenciarse, ser especial, tenía que ganar Wimbledon». Efectivamente, lo ha hecho ya dos veces (2008 y 2010) y fue capaz de enlazar cinco finales seguidas en la hierba del All England Tennis Club, templo del deporte de la raqueta porque, tiene razón el tío y entrenador, es ahí donde uno se hace eterno. Sucede que Nadal lleva tiempo patinando en el pasto, algún trompazo incluso ha sido sonoro, y esta inercia de 2017 le lleva a ilusionarse y a pensar que puede estar en la pelea. Sin embargo, aterrizará en la capital británica sin rodaje en el verde ya que anoche, pasadas las once, anunció que no competirá en Queens.

«Adoro Queens, gané ahí en 2008, y cuando he hecho finales en Wimbledon es porque antes he jugado en Queens. Esperaba tomarme unos días de respiro y estar preparado, pero a los 31 años, y tras una larga gira por la tierra con todas las emociones vividas en Roland Garros, he hablado con los doctores y hemos decidido que mi cuerpo necesita descansar si quiero estar listo para Wimbledon», escribió en las redes sociales. Luego van las disculpas de rigor y el hasta el año que viene, pues en el presente ya ha dejado claras sus intenciones. Reclama una pausa.

Aunque no vaya a acumular experiencia ni sensaciones, Nadal necesita hacerlo bien en Wimbledon, se lo repite cada día. «Amo la hierba», admite con la misma sinceridad con la que expone ciertas dudas sobre la respuesta de sus rodillas. Porque lo más difícil ahora es la transición de las canchas de tierra a las verdes. Ahora, tendrá que golpear a la bola mucho más agachado, bajando el trasero y flexionando al máximo. «Es la superficie más complicada para mi rodilla», explica el protagonista. Con todo, lo primero es cargar las pilas.

Cuatro derrotas dolorosas

El balear, que ayer colocó la Copa de los Mosqueteros en su museo de Manacor antes de participar en los actos de graduación de los chicos de la academia, no jugó el año pasado en Wimbledon, y en los cuatro anteriores obtuvo resultados muy discretos. En 2012 perdió en segunda ronda ante Lukas Rosol, en 2013 lo hizo en el estreno ante Steve Darcis, Nick Kyrgios le expulsó en octavos de 2014 y Dustin Brown hizo lo propio en segunda de 2015. «Hace bastante que no juego bien ahí, es verdad. Desde lo que pasó en 2012 con mis rodillas me ha costado mucho más competir ahí. Espero que esta vez me aguanten y pueda tener la preparación que necesito y que busco. Si lo consigo, ¿por qué no puedo hacerlo bien otra vez?», analizó en París.

De todos modos, y pese a tachar Queens del calendario, cabe la opción de estar en «The Boodles», una exhibición previa al tercer Grand Slam del curso. «Estoy motivado, muy motivado. Jugar en hierba es muy especial, y se necesita estar en plenitud». Para triunfar en Londres, asumidas de antemano las dificultades y la pérdida del favoritismo que sí tiene en la tierra, Nadal tiene entre ceja y ceja los dos primeros partidos. «Cualquiera te puede ganar en esa superficie, el sorteo es importante. Puedo ganar los dos primeros partidos y la situación puede cambiar de inmediato. Pero sí que es básico superar las dos primeras rondas», insiste. Wimbledon 2017 esconde, además, un premio mayor: la lucha por el número uno está abierta.