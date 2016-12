Nadal: «Necesito jugar así si quiero tener éxito»

Rafa Nadal acabó muy feliz su primer partido de individuales desde hacía once semanas, en el torneo de exhibición de Abu Dabi y en el que barrió al checo Tomas Berdych por 6-0 y 6-4. El de Manacor reconoció que no esperaba estar a tan alto nivel a estas alturas de la temporada y después de tanto tiempo sin jugar un partido oficial.

«El primer set fue fantástico. Era difícil imaginar algo así cuando no has competido por tanto tiempo. No esperaba estar a un nivel tan alto. Con cada golpe de derecha creé algo y pude abrir la pista. Necesito jugar así si quiero tener éxito», explicó el balear.

«Hice un montón de daño con mi 'drive'. Este ha sido uno de mis principales objetivos en estas dos últimas temporadas: redescubrir mi 'drive'. Cuando golpeo bien, tengo el control de los puntos», aseguró tras derrotar a Berdych. «Quiero disfrutar. Para mí, ya no hay presión. Solo debo dar lo mejor, porque comienzo de cero», concluyó.