Nadal: «Este año espero coger la forma antes, me siento preparado»

Rafa Nadal se mostró «satisfecho» tras superar con éxito su debut en el torneo de Brisbane tras imponerse por 6-3 y 6-3 a Alexandr Dolgopolov y aseguró que disputó un partido «sólido» y que se está «moviendo bien» en este comienzo de curso.

«Es difícil jugar contra Dolgopolov, tiene un juego un poco kamikaze, muy agresivo en todos sus golpes», dijo el balear. «Es difícil hilar una jugada porque se juega ganadores, una bomba aquí y otra allí. He intentado hacer lo que he podido, dentro de una línea bastante estable. Siento que he jugado un partido sólido», celebró.

«Era un partido muy importante para mí», reconoció el número 9 del ranking ATP. «Teniendo en cuenta el cambio horario, que casi no he tenido tiempo para adaptarme, ha sido una victoria muy positiva, haciendo las cosas muy bien», añadió Nadal, que no escondió su felicidad. «Me estoy moviendo bien porque estoy jugando bien», razonó.

Además, el 14 veces campeón de un grande dijo que lo más importante han sido sus sensaciones. «Ha sido un partido muy positivo, sin buscar algo difícil o muy difícil. Como digo, contra Dolgopolov intentas hacer lo que puedes, porque él busca todo el rato», espetó.

Por otro lado, Nadal fue preguntado por su comienzo de curso, bien distinto al de 2016. «El año pasado fue sorprendentemente malo el principio de temporada por lo bien que venía jugando. Tuve una derrota mala en el Abierto de Australia con Verdasco. Cuando empecé a jugar bien me lesioné en la muñeca y tuve que parar en Roland Garros», recordó.

«Así que en 2017 espero coger la forma antes porque me siento preparado. Ojalá que aquí pueda hacer un buen torneo», deseó Nadal, al que espera en la próxima ronda Mischa Zverev, un rival con el que nunca antes se ha medido. «Terminó el año pasado jugando muy bien», analizó. «Es un jugador ofensivo».

«Va a ser importante estar concentrado con mi saque y sobre todo ser también agresivo para contrarrestar su juego. No puedo dejar que juegue cómodo. Voy a tener problemas si sube a la red con frecuencia. Tengo que cambiar las direcciones y seguir con el nivel de hoy. El próximo partido va a ser otra prueba», finalizó Nadal.