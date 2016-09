Nadal se cuela en octavos del US Open sin ceder un set

Con el acelerador pisado a fondo, Rafael Nadal se ha metido en los octavos de final de un Grand Slam, un territorio que no pisaba desde la primavera de 2015, cuando llegó a los cuartos de Roland Garros. El tenista mallorquín derrotó al ruso Andreij Kuznetsov por la vía rápida, sin ceder un set (6-1, 6-4, 6-2).

Lo mejor de Nadal se mostró en el primer set, donde no dio opciones a su rival y recordó al tenista dominador de principio a fin de otros tiempos. Peloteaba con consistencia y profundidad, cambiando el paso a su oponente con reveses cruzados. Era el manual que había detallado dos días antes después de ganar al italiano Andreas Seppi en segunda ronda. Nadal dijo que tenía que «mejorar, jugar más profundo, más alto, cambiar la velocidad, cambiar el ritmo de la bola» y que ejecutar «más golpes ganadores». En esa manga, lo siguió a la perfección.

Además, apenas cometió fallos. A mediados del segundo set, solo contaba con cinco errores no forzados. Pero fue en esa segunda manga donde se vio al Nadal más débil. «Estaba sacando mal», reconocía más tarde en rueda de prensa. «Si juegas con un rival como este, que resta rápido y que pega buenos golpes, entonces te metes en problemas».

Y los problemas fueron que Kuznetsov le rompió dos veces el saque y por un momento se vio peligrar el set. Pero ahí Nadal contó con la colaboración del tenista ruso, que se castigó con infinidad de errores no forzados (40 en todo el partido, más del doble que Nadal). Eso le permitió al mallorquín romperle el saque tres veces y rematar el set en un último juego con dos palazos marca de la casa.

La última manga no tuvo mucha más historia, excepto su cierre, que fue espectacular. En el penúltimo punto del partido, Nadal subió a la red y ejecutó una volea con poca contundencia, que permitió a Kuznetsov superarle con un globo ajustado sobre el fondo. El mallorquín corrió a la desesperada hacia la pelota y le pegó por debajo de las piernas, mandando otro globo que pasaba a su rival, que se había tirado a la red a rematar la faena. Un tercer globo de Kuznetsov no fue tan eficiente y le dejó a merced de un «smash» de Nadal, al que el ruso ya no pudo responder. Tembló la pista Arthur Ashe de la ovación del respetable y Nadal dio su salto característico de celebración.

En el siguiente punto remató el partido y se fue a la red con los brazos abiertos, como el «cristo» de un gimnasta. Nadal regresaba a la recta final de un gran torneo.

¿Disfruta de las sensaciones de antaño, de cuando encadenaba victorias en grand slam? «No lo sé», se limitó a decir tras el partido. «Lo único que sé es que estoy feliz. Estoy muy ilusionado de estar en el US Open. Para mí es una gran noticia estar de nuevo en el circuito, y cada día juego con menos dolor de muñeca. Eso es lo más importante».

Otros españoles

El rival de Nadal este domingo será Luca Pouille, que ayer evitó la posibilidad de asegurar un español en cuartos tras derrotar en cinco sets a Roberto Bautista Agut (3-6, 7-5, 2-6, 7-5, 6-1). Parecía que el español tenía el partido controlado, después de imponerse en el tercer set y dominar el juego. Pero acabó cediendo ante el empuje del francés, un jugador, según Nadal, «duro», «que tiene todos los golpes»: «Tendré que jugar mi mejor tenis si quiero seguir aquí».

Tampoco tuvo suerte Nicolás Almagro, que se midió con otro francés, Gael Monfils, décimo cabeza de serie. El español nunca pareció creerse sus opciones y cayó con claridad en tres sets (6-4, 6-2, 6-4). Monfils, o su rival en octavos, el chipriota Marcos Baghdatis, serán el rival de Nadal si el mallorquín consigue deshacerse de Pouille.